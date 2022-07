La Academia: Toñita quiere golpear a Myriam: "Me la voy a madre..." (VIDEO)

El pleito entre Toñita y Myriam de La Academia sigue después de varios años y esta vez la veracruzana amenazó con golpear a su excompañera de programa.

Toñita fue abordada por la prensa tras salir de Las Estrellas Bailan en Hoy y aseguró que el día que se encuentre a Myriam frente a frente le va a pegar.

“El día que la vea me la voy a madre…, eso es de ley, no lo tomen a mal, ella sabe, porque acusar a una persona de algo que no hizo, embarrarla y hacerla popó a su gusto, eso es ser una persona mala y ya sé que no debo de hablar de ella ni todo el rollo”, dijo Toñita.

Toñita se dice harta de los ataques de los fans de Myriam de La Academia

La exacadémica señaló que ya está harta de que los fans de Myriam la ataquen, pues señaló que los problemas entre ellas han afectado a su hija, quien, dijo, tiene problemas de depresión y ansiedad a causa de los dichos que han emitido los fans de la ganadora de la primera generación de La Academia.

Asimismo, recordó que Myriam declaró en algún momento que Toñita no bailaba y la originaria de Tantoyuca, Veracruz, aseguró que sí baila y por eso participa en Las Estrellas Bailan en Hoy.

“Uno de los motivos por los que yo me metí a Las Estrellas Bailan en Hoy fue porque ella me acusó de que yo no bailaba absolutamente nada y yo sí he estado en dos concursos de baile: Bailando por un millón, en Azteca, y ahorita y si se dan cuenta dos pies izquierdos no tengo, a lo mejor me fallan las líneas, a lo mejor me fallan ciertas cosas, pero bailo y ella sí no baila nada”, dijo Toñita, exintegrante de La Academia.