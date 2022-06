Toñita afirma que tuvo sus "queveres" con Yahir: "Lo disfruté y lo gocé"

Toñita, famosa por haber estado en “La Academia”, se pasó de indiscreta, pues reveló que fue amante de Yahir y que tuvieron sus “queveres” por varios años.

Así lo afirmó Toñita a “De Primera Mano”, programa al que compartió todos los detalles de los pecados que cometió con Yahir.

“No tuvimos una relación como tal, pero sí tuvimos algo qué ver mucho tiempo, varios años”, inició en sus declaraciones.

“Teníamos 23 años él y yo 22. Él era joven, yo era joven, él buscaba más alegría y yo quería algo más serio, y no se quiso, no se pudo, pero sí tuvimos nuestros queveres. Lo digo con todo respeto hacia la pareja que tengo y hacia la pareja que tenga, no sé si tenga una ahorita”, abundó Toñita.

Finalmente, Toñita dijo que, aunque nunca fueron novios, sí disfrutó de todo lo que hizo con Yahir durante su amorío.

“Tenemos un cariño muy grande, yo lo quiero. Lo que yo viví con él, lo que yo pasé con él, lo disfruté y me gustó. Entonces, a mí no me vengan con el cuento de que ‘eres una mentirosa’, yo lo viví en carne propia, yo lo disfruté, yo lo gocé. Créanme, está muy bien de todo”, apuntó.