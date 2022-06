Irina Baeva ¿está celosa de que Gabriel Soto trabaje con su ex Martha Julia?

Se ha dicho mucho de que Irina Baeva está que la carcomen los celos de que su futuro esposo Gabriel Soto esté trabajando con su ex Martha Julia.

Gabriel Soto y Martha Julia estelarizan la nueva versión de la telenovela “La madrastra”, la cual inició sus grabaciones la semana pasada.

Es por ello que se ha especulado que Irina Baeva sentiría celos de que su pareja esté en un proyecto con su ex, pues eso haría que su boda no se realice.

Por ello, en entrevista con los medios, Irina Baeva rompió el silencio y dijo lo que piensa de que Gabriel Soto esté trabajando con Martha Julia:

“Es más, le prohibí que fuera a grabar… pero no me hizo caso, entonces… no, no es cierto, es broma, ¡claro que no!”, señaló.

“Se tiene que basar a fuerza en la confianza ¿no?, yo a Gabriel le tengo total confianza y si no se la tuviera yo creo que no estaría ni con él ni con nadie, porque la verdad es creo que la confianza es la base de una relación, es como la base sólida de una casa, y si no tienes eso, no tienes nada, no tiene sentido seguir construyendo una relación de pareja, si no tienes confianza”, remarcó la rusa.

Finalmente, Irina Baeva adelantó que Gabriel Soto ya grabó algunas escenas con Martha Julia:

“Me contó y no era así de ‘ay’, no, no, la verdad es que no, porque como les digo, se trata de confiar en la otra persona, entonces si estuvo con ella o estuvo con cualquier otra ex pareja o yo trabajando con alguna de mis ex parejas, no tendría por qué haber problema”, remarcó.