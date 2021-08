¿Geraldine Bazán envió una carta al Vaticano para seguir de esposa de Gabriel Soto?

Tal parce ser que, aunque la ley los divorció, Geraldine Bazán y Gabriel Soto siempre van a estar casados ante los ojos de su dios judeocristiano, pues se reveló que la actriz habría enviado una carta al Vaticano para seguir siendo la esposa del prometido de Irina Baeva.

Así lo aseguró el programa “El Borlote”, emisión de YouTube que señaló que Geraldine Bazán envió una carta al Vaticano para pedir que su matrimonio con Gabriel Soto no sea anulado y éste no se pueda casar con Irina Baeva.

Esto ocurre después de que el padre José de Jesús Aguilar, quien casó a Geraldine Bazán y Gabriel Soto en 2016, aseguró que la expareja siempre estará casada por la iglesia, a menos que el actor muestre evidencia que de que la famosa “es lesbiana”.

Tras ello, “El Borlote” afirmó que Geraldine Bazán envió la carta al Vaticano, no porque aún ame a Gabriel Soto, sino únicamente para que su ex no se pueda casar con Irina Baeva.

“El padre de sus hijas no podrá volverse a casar ante la iglesia, como lo anhelaba la también modelo rusa. A decir verdad, la jugada de Geraldine Bazán le favoreció Gabriel, pues a él no se le veía muy entusiasmado con la idea de volverse a casar por la iglesia, ya que ni en la primera ocasión lo quería hacer", apuntaron en “El Borlote”.

Mamá de Geraldine Bazán ¿confirma carta al Vaticano?

Luego de que “El Borlote” aseguró que Geraldine Bazán le envió una carta al Vaticano para que no se anulara su matrimonio con Gabriel Soto, Rosalba Ortiz, madre de la famosa, salió a hablar al respecto.

La madre de Geraldine Bazán dijo al “Debate” que dicha carta “es una mentira” y que jamás existirá.

Finalmente, la señora que señalamientos como ´+estos solo lastiman a las familias de “las personas públicas”.

No obstante, Geraldine Bazán no se ha pronunciado al respecto por lo que es posible la existencia de la carta y que su mamá no tenga conocimiento de su existencia.