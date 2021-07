¡Gabriel Soto la persigue! Geraldine Bazán explota en entrevista por pregunta "incómoda"

Tal parece ser que Geraldine Bazán no puede ver a Gabriel Soto ni en pintura, pues la actriz explotó contra la producción del programa “Confesiones con Aurora Valle”, pues consideró que no se respetó el acuerdo de que no le hicieran preguntas acerca de su divorcio con el actor.

Así lo reveló Martha Figueroa en “Con permiso”, programa que tiene con Pepillo Origel; en su espacio, la periodista relató que Aurora Valle invitó a Geraldine Bazán a formar parte de la tercera temporada de “Confesiones”, lo cual tuvo un resultado catastrófico.

La comunicadora contó que, para participar, Geraldine Bazán, quien recientemente está estrenando novio, puso bastantes condiciones para participar en el show, entre las que destacan que no se le podían hacer preguntas sobre Gabriel Soto y que los cuestionamientos sólo se enfocaran en su carrera.

“Como si fuera la gran estrella, ella puso como condición que ella iba a platicar de todo, o sea de su trayectoria, pero ‘no me hablen de mi divorcio, no me hablen de Gabriel’, y entonces dijeron ‘ok vamos a respetarla'”, apuntó Martha Figueroa.

Esta pregunta hizo explotar a Geraldine Bazán

La periodista agregó que, al final de la entrevista, Aurora Valle le hizo una pregunta a Geraldine Bazán, la cual indignó a la actriz, pero que en realidad no tenía nada que ver con Gabriel Soto, pero que posiblemente ella la relacionó con su ex:

“‘¿Quisieras compartir algo de tu vida actual?’ esa fue la pregunta así de abierta, pues se puso furiosa Geraldine, que no la respetaban, que le contestó muy majadera, y que cuando terminó la grabación dijo que no la habían respetado, que eso no era lo que habían pactado, que no iban a mencionar a Gabriel”, apuntó.

Finalmente, Figueroa dijo que la producción de “Confesiones con Aurora Valle” podría no transmitir la entrevista con Geraldine, pues “no dijo nada interesante; ¿qué de interesante de su trayectoria podría decir Geraldine Bazán durante una hora?”, destrozó.