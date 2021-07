¿Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo se separan? Vadhir Derbez rompe el silencio

Luego de que se comenzara a especular de la posible separación entre Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo, quienes recientemente cumplieron nueve años de casados, Vadhir Derbez salió a hablar al respecto.

Y es que en el programa “Con Permiso” se señaló que la pareja podría terminar su relación, pues durante la segunda temporada del reality “De viaje con los Derbez”, Alessandra Rosaldo descalificó en repetidas a su esposo Eugenio.

Fue por dichos señalamientos que Vadhir Derbez rompió el silencio y dijo a los medios de comunicación cómo está la relación entre su padre y su madrastra.

Esto dijo Vadhir Derbez de Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo

“No los he visto en un ratito, pero no. Yo estoy súper bien, los veo perfectos. No puedo comentar de eso”, relató.

Hace algunos días, Alessandra Rosaldo habló con “De Primera Mano”, respecto a dichos rumores, de los cuales dijo que surgieron porque su comportamiento quizá no se del gusto de todos.

¿Es verdad que Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo viven una crisis en su matrimonio? ¡Así reaccionó Vadhir Derbez ante los rumores! Además, revela si está buscando el amor.#PájarosEnElAlambre🐦 en #SaleElSol🌞: https://t.co/GhOyR6g1Ut pic.twitter.com/FpL8efsjrV — Sale el Sol ☀️ (@saleelsoltv) July 16, 2021

“Siempre va a haber comentarios buenos y comentarios malos, no somos monedita de oro y siempre va a haber quien se divierta y la pase bien y quien no, a eso ya estamos acostumbrados", afirmó.

"Hemos aprendido a no tomarlo personal y a enfocarnos en todo lo que está padre y en lo que sí nos gusta. ¡Seguimos juntos!, invictos. Claro que uno nunca sabe, pero todo va bien, todo marchando sobre ruedas”, finalizó.