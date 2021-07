Exesposa de Pablo Montero revela orden de restricción contra el cantante; él justifica sus actos

Luego de que se dieran a conocer unos videos en los que Pablo Monteo irrumpió en la casa de su exesposa Carolina Van Wielink para llevarse a sus hijas y el comedor, el cantante reveló un clip donde sus pequeñas lo defienden su madre, misma que dio a conocer que tiene una orden de restricción en contra del famoso.

Pablo Montero mandó un video a “Ventaneando”, en el Carolina le niega hablar con sus hijas. Incluso señaló que su antigua pareja busca mantener a sus niñas incomunicadas, al esconder la computadora que le regaló a una de ellas.

“Sí mamá, quiero hablar con él, ¿puedo hablar con él ahora?”, le dice una de las menores a Carolina, quien se niega a que se acerque a Montero.

Carolina Van Wielink afirma que Pablo Montero la ha agredido

A los pocos momentos de que “Ventaneando” transmitió las imágenes, Carolina Van Wielink se enlazó al programa para asegurar que Pablo Montero las agrede todos los días y que incluso tiene desde 2019 una orden de restricción en contra de él, misa que está violando.

no te pierdas: Cocinero demanda a Violeta Isfel por obligarlo a firmar su renuncia; lo secuestró 3 horas

“Él viene todos los días agrediendo, yo tengo una restricción, no se me puede acercar ni a mí, ni a mis hijas… se mete en mi departamento, no hay manera que yo permita esto, que se lleve las cosas de mi casa, que se lleve a mis hijas a fuerzas, es un abuso el que se aproveche que yo estoy sola y que venga amedrentarme”, denunció.

“El problema aquí es que mis hijas ya no quieren ir con su papá, sus hijas le tienen miedo a su papá, hay una orden también donde mis hijas psicológicamente hablaron diciendo que una vez hace mucho fueron a comer con su papá y él golpeó un mesero enfrente de ellas, ellas le tienen mucho miedo a su papá, ellas han visto como me agrede”, agregó.

Fue así que se le preguntó a Carolina Van Wielink si Pablo Montero la ha golpeado, a lo que ella respondió: “ahí paso… no quiero hablar más de eso”.

Pablo Montero da su versión

A los pocos minutos, Pablo Montero se enlazó al programa y justificó que el video donde va por el comedor es de hace más de un año; además dijo que él no tiene ninguna restricción de ir al departamento de ella, porque el dueño del dio permiso a él de visitar el área común del condómino, “Por eso yo entro como en el video”.

no te pierdas: Sarita Sosa podría ir a la cárcel por entregar documentos falsos, afirma José Joel

Asimismo, dijo que se molestó por el comedor porque vio que la actual pareja de Carolina Van Wielink se sentaba ahí sin camisa y porque ambos se encerraban en su cuarto, lo cual calificó como “una falta de respeto para sus hijas”.

Por si fuera poco, el cantante dijo que no es su intención quitarle a las niñas a su ex, sino “tener una armonía, llevarnos bien y verlas el fin de semana que me toca”.

Tras ello, los conductores de “Ventaneando” mostraron al aire la orden de restricción en su contra, ante lo cual Montero justificó:

“Yo puedo, ante el juez, llegar hasta la puerta de la casa que yo le regalé a mis hijas o a la parte común, para ir a recogerlas”.

Por si fuera poco el negó haber violentado a su exesposa: “ella es la que se pone mal… un día fui por la niña al colegio y se puso como loca a decir que me había robado a la niña. Dijo enfrente de ella que yo la había golpeado, a los dos nos subieron a una unidad, fuimos a la fiscalía y ahí me dijeron que ella no tenía nada que hacer porque no tenía ningún tipo de lesión”.