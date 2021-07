Sarita Sosa podría ir a la cárcel por entregar documentos falsos, afirma José Joel

José Joel, primogénito de José José, aseguró que su media hermana Sarita Sosa podría ir a la cárcel por mentirosa, pues afirmó que la joven entregó un documento falso a las autoridades de Miami.

Fue hace unos días cuando Sarita y su madre presentaron ante las autoridades de Miami una solicitud para convertirse en las administradoras del patrimonio del “Príncipe de la Canción”, lo cual José José calificó como “mentiras, amedrentaciones, confusiones y cosas que no tienen nada que ver con la verdad”.

Sarita podría se arrestada

José Joel aseguró que él, Marysol y Anel siempre están pendientes de lo que Sarita y su madre pudieran hacer “bajo el agua” para perjudicarlos.

“Es un documento erróneo, apócrifo, donde ahora resulta que ni Marysol ni yo existimos, entonces ya es una situación muy delicada para la niña Sarita porque es un delito de cárcel estar presentando documentación falsa, estar dando testimonio falso ante un jurado o ante un juez en Estados Unidos”, lamentó.

“Nada más estamos viendo su poco conocimiento tanto de ella como del abogado, no tienen ni la más remota idea. ¿Quién los está moviendo?, no sabemos, pero si al día de hoy no entienden que las leyes mexicanas son mundiales, pues allá ellos”, añadió.

Finalmente, José Joel remarcó que el proceso legal del testamento de su padre se está realizando en México.