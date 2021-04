Anel Noreña, heredera de José José, asegura que no dejará desamparada a Sarita

Anel Noreña, quien actualmente se valida como la heredera universal de los bienes del vocalista José José, refutó las imputaciones que suscriben que tal documento no tiene validez jurídica. Además, anunció que no es su propósito dejar desamparada a la familia que el Príncipe de la Canción constituyó en Estados Unidos.

En una entrevista en el programa de variedades "Sale el Sol", la madre de los dos hijos mayores de José José, aseveró que el abogado de Sara Sosa está errado: “mostró poco respeto por las leyes mexicanas”, apuntó.

“El testamento es uno y es universal. Yo creo que ellos no saben lo que quiere decir un testamento y ser la heredera universal, porque saben muy poco de México esas gentes. Lo único que te puedo decir es que el abogado que salió de allá fue muy grosero con las leyes de mi país y eso no se hace”, agregó, quien fue esposa del cantor.

Anel Noreña remarcó que su intención no es llegar a las audiencias jurídicas; aunque, en el caso que el equipo legal de Sara Sosa continúe en esa dirección, ella no pagará lo correspondiente a los juristas.

“Yo creo que aunque así es, no lo haría. Yo espero que Sarita me eche una llamada y me diga ‘Anel, podemos arreglar las cosas sin tener que llamar a los abogados’. O como ellas quieran, pero ellas van a tener que pagar a los abogados porque de mi parte es lo que es”, preciso la exvedette mexicana.

“La palabra de Dios te dice: ‘Mira, arréglate con tu hermano antes de llegar a los tribunales. Ahí te lo dejo de tarea, Sari”, expresó en tono irónico y violento.

Sobre la maniobra legal de la última pareja del Príncipe de la Canción y su hija, Sarita, Anel comentó que probablemente tuvieron que llevar el trámite a tierras mexicanas, pues el cantante jamás dejó de ser mexicano, a pesar de que su fallecimiento se suscitó en Florida, Estados Unidos.

“Tenían que venir a México, pero creo que tenían que haberlo hecho aquí porque el testamento es de aquí. José nunca dejó de ser mexicano, eso les tiene que quedar muy claro. Entonces pueden hacer tantas cosas, pero nunca se sabe de ellas. Nunca se sabe de ellas, no sé”, abundó.

¿Cuándo fue redactado el testamento de José José?

Anteriormente, los asesores legales de Anel Noroña ya habían rebatido que los legajos testamentarios que se examinaron en la Ciudad de México hace unas semanas, tengan invalidez. Los jurisconsultos manifestaron en una entrevista en el programa "Ventaneando" que el pergamino no tiene prescripción porque fue redactado en 1988, se considera el último que dictó el cantante ante un notario.

Según los especialistas en materia legal, la única manera de refutar la última voluntad del baladista, en donde designa a Anel Noreña como heredera universal y albacea de su legado, es mediante un trámite notarial en territorio mexicano.

Acerca del supuesto recurso de que Anel tuviera que otorgar el 50 por ciento de los bienes a la última esposa del intérprete, según lo dispuesto por las leyes vigentes: los expertos en materia legal advirtieron que tendría que mostrarse el testimonio de un acta de matrimonio rubricada por magistrados mexicanos.

“José José aparece como soltero, lo que está en copropiedad es de 50 por ciento para la sociedad conyugal, pero para México no existe ese tal matrimonio. Este juicio consta de tres etapas, acaba de terminar la primera, hay que girar oficios para ver si hay propiedades, con el poder pudieron haber hecho muchas cosas, igual hay sólo deudas”, especularon los abogados.

