Anel Noreña: ¿quién es la heredera de José José y cómo fue su tormentosa relación?

Anel Noreña, heredera universal de la fortuna del cantante José José, es una exmodelo, vedette y actriz mexicana. Fue esposa de “El Príncipe de la Canción” y es madre de Marysol y José Joel.

Su primera incursión como modelo fue en el concurso Miss Los Ángeles y debutó como actriz en la cinta “Tápame contigo”, junto a Mauricio Garcés.

Posteriormente participó en telenovelas como “La sonrisa del diablo”, “Agujetas de color de rosa” y “Vivo por Elena”. Además de actuar en programas como “Mujer, casos de la vida real”.

Actualmente está alejada del mundo del espectáculo y es ministra-misionera evangélica. Ha cantando alabanzas junto a Olga Breeskin.

Más del tema ¡El drama familiar sigue! José Joel está peleado con Anel porque no quiere a su esposa

¿Cómo fue su tormentosa relación con José José?

Anel Noreña se casó con José José en 1976. Se conocieron en 1970 en Hollywood cuando ella asistió a la ceremonia de premiación del Disco de Oro que se le entregó a “El Príncipe de la Canción” por sus temas “El triste” y “La nave del olvido”.

De acuerdo con reseñas de la época, José José se enamoró a primera vista de ella; sin embargo, al año siguiente de conocerla se casó con la actriz Natalia “Kiki” Herrera Calles, 22 años mayor que él, pero terminó divorciándose en 1973, para volver con Anel.

Anel Noreña y José José duraron 15 años casados, un matrimonio del cual nacieron sus hijos José Joel y Marysol.

Más del tema ¿Cómo vivía José José en Miami? Sarita revela fotos inéditas del cantante

De acuerdo con la actriz, los conflictos comenzaron cuando el intérprete de “Almohada” comenzó a tener problemas con el alcohol e incluso llegó a contar que en un momento consideró acabar con su vida y la de sus hijos, quienes aún eran niños.

“Llegué a esa decisión tan horrible de suicidarme con mis hijos porque nunca entendí que nada funcionó. Ni mi amor, ni que yo dejé toda mi carrera y toda mi vida por su amor”, escribió en su libro autobiográfico “Volcán apagado”.

Más del tema Despedida con atisbos de programa televisivo

Al finalizar su matrimonio, José José llegó a quejarse de Anel Noreña. “Cuando yo me separé de la señora Anel, los dejé con su mansión en el Pedregal, con sus coches, le daba 10 mil dólares por mes en esa época”, dijo. Además llegó a comentar que fue un error casarse con la madre de Marysol y José Joel.

“Me tocaron dos mujeres dominantes y me dominaron por completo, sobre todo la señora Anel. Me divorcié de ella y luego me fue a reclamar”, aseguró el intérprete en 2006.

Tras la muerte del cantante, Anel publicó en sus redes sociales una fotografía de ellos juntos con el mensaje: “Siempre serás mi más grande amor. Más allá de la eternidad… Ya no habrá ningún impedimento para amarnos más. Sabes bien mío que éramos el uno para el otro... Espérame en el cielo”.

AG