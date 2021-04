Sarita se aferra a herencia de José José; abogada explica el estatus de los bienes

Tras el nombramiento de Anel Noreña como heredera universal de José José, Sarita no se quedó con los brazos cruzados y ya contratacó legalmente.

Richard Wolf, su abogado, señaló que como José José murió en Miami, las leyes de México no aplican a la herencia de cantante y aseguró que el nombramiento de Anel Noreña como heredera universal del músico es un “fraude”.

“Lo único que importa es lo que la corte de la Florida hace y la corte de la Florida tiene una ley clara de quién tiene el derecho de ser representante legal y es su hija Sarita", declaró a “Suelta la Sopa”.

Asimismo, mostró un documento “poder” en el cual aseguró que José José nombro a Sarita como representante legal de todos sus bienes.

Sarita no ha ganado… por ahora

Horas más tarde, la abogada Sandra Hoyos explicó a “De Primera Mano” que el documento “poder” que Wolf presentó perdió validez en el instante que el “Príncipe de la canción” murió.

“Es un poder, el cual muere en el momento que José José fallece, no tiene validez”, refutó.

Agregó que Sarita y su madre deben abrir un caso legal en Estados Unidos, pues en ese país deben ser repartidas las propiedades y deudas que tenía José José

“Eso no quiere decir que si Anel llega a Estados Unidos con el testamento de México las cortes de EU no le van a dar validez, sino que tendrían que constatar que dicho testamento fue impugnado o ya no es válido porque bajo el divorcio Anel Y José este queda impugnado”, agregó.

Asimismo, la abogada explicó que Anel y sus hijos sí deben llevar el testamento a Miami para comenzar el proceso legal, pues fue ahí donde falleció José José.

“En ese momento la corte de Estados Unidos puede tomar decisiones, como si fue impugnado en algún momento, si el divorcio entre José José y Anel impugna ese testamento, si cuando fue hecho el cantante estaba bajo la influencia de drogas… hay muchas preguntas que se tienen que hacer para esclarecer la validez del testamento”, agregó.

Respecto a que si las dos propiedades que se sabe que José José dejó a Sarita en Miami entran en el testamento, la experta afirmó:

“Si fueron traspasadas antes de su muerte (de José José) entonces no entran, de lo contrario, si entrarían dentro de la distribución”, dijo.

Finalmente, afirmó que es necesario saber si existe algún documento que señale que Anel y José José se divorciaron legalmente.