Ninel Conde: ¿cómo reaccionó Giovanni Medina ante la detención de Larry Ramos?

Este martes se dio a conocer que Larry Ramos, esposo de Ninel Conde, fue detenido por agentes del FBI por el fraude millonario que afectó a 200 víctimas. Ante ello, Giovanni Medina, exesposo del Bombón Asesino reaccionó con una foto.

Giovanni Medina y Ninel Conde protagonizan una batalla legal por la custodia de su hijo Emmanuel. El exesposo de la cantante había expresado su preocupación de que el niño pasara tiempo con su mamá ya que se corría el riesgo de que presenciara la detención de Larry Ramos.

Tras darse a conocer el arresto del actual esposo de Ninel Conde, Giovanni Medina compartió una fotografía en la que aparece abrazando a su hijo Emmanuel.

“Gracias a Dios y a las autoridades estás aquí, en tu lugar seguro, reguardado de situaciones que no debes vivir… Te amo mi niño y mientras viva te seguiré cuidando al costo que sea”, escribió Giovanni Medina, en la historia de Instagram que compartió.

Foto que compartió Giovanni Medina, exesposo de Ninel Conde. Instagram

Hace dos semanas, Giovanni Medina reveló que Ninel Conde no se presentó a las audiencias para definir la situación legal de su hijo.

“Lo único que quiero es la oportunidad de sacar adelante a mi hijo y por eso fue que solicitamos esa audiencia, en la que Ninel no se presentó. Yo quiero dejar esto como precedente”, dijo al programa Ventaneando.

Medina rechazó que su hijo se quede con Ninel Conde. “Sería complicado unas vacaciones con el actual novio de Ninel porque no sabemos si lo van a detener o las mañas que tenga. Las acusaciones no han sido solo de fraude, sino hay un niño que lleva un año sin manutención y acusaciones de grabar a mujeres. Hay cosas que yo no quiero cerca de mi hijo”, agregó.

AG