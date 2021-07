Sarita Sosa exige ser la heredera universal de José José; eliminará a José Joel y Marysol

Sarita Sosa y su madre, Sara Salazar, solicitaron a las autoridades de Estados Unidos ser nombradas las auténticas herederas de José José, y que no se reconociera el testamento que el “Príncipe de la Canción” dejó en México.

Anel Noreña, exesposa del cantante, es la actual heredera universal de los bienes de José José, los cuales están valuados en 8 millones de pesos, además de las regalías y la empresa José José Inc.

Sarita y su madre presentaron un documento ante la corte de EU en el que aseguraron ser las herederas legítimas del artista; el documento en cuestión pide que sean nombradas administradoras de los bienes.

Sara Salazar incluso agregó el número de su cuenta bancaria al documento, para que le depositen. Aunado a ello, omitió los nombres de Marysol y José Joel.

La semana pasada, el primogénito de José José aseguró que la batalla por la herencia de José José se está llevando de forma apeada a la ley y que no ha tenido contacto con Sarita, pese a que solicitaron una llamada con ella.

“Con Sara no sigue absolutamente nada, cada vez que me ponen un micrófono están de testigos que es ‘llámenos, márquenos’ y esto era antes de saber todo esto y no habido tampoco ningún tipo de comunicación, entonces vamos a ver que se dictamina acorde a derecho”, arremetió José Joel.