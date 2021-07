Rafael Inclán revela que Alfonso Zayas estaba ¡intubado y en coma!

Rafael Inclán, primo hermano de Alfonso Zayas, reveló detalles impactantes de los últimos momentos del actor: estaba intubado y en coma inducido.

Así lo reveló Rafael Inclán en entrevista con Javier Poza, a quien le dijo que el fallecimiento de su familiar ha sido muy doloroso.

Protagonista de una época controvertida del cine mexicano, el humor de Alfonso Zayas supo hacer hazañas delirantes en títulos modestos.



Agradecemos tanta risa, Alfonso. Abrazamos a tu familia y tus amigos. La alegría de tu presencia se mantiene en nuestras pantallas. pic.twitter.com/xCTHj3nT78 — IMCINE (@imcine) July 9, 2021

“Imagínate, mi primo, los que quedábamos de esa generación familiar, y se empezó a complicar y a complicar y anoche se fue y la viuda, los sobrinos, nietos, todos impactados. Ya sabemos que estos trámites son muy dolorosos y ahí estamos”, lamentó Inclán.

Alfonzo Zayas estaba en coma inducido

Asimismo, Rafael Inclán reveló que su primo Alfonso Zayas estaba en tal estado de salud que tuvo que ser intubado y ser inducido a un coma.

“Él ya no podía hablar, estaba intubado y con coma inducido. Me dieron chance de entrar, no es fácil con el COVID”, compartió.

Falleció el actor mexicano Alfonso Zayas, a los 80 años.



Tuvo su mayor éxito en la década de los ochenta en las "sexy comedias".#AlfonsoZayas#AlfonsoSayas pic.twitter.com/UIYSqMarNq — Víctor Bolaños (@vichoguate) July 9, 2021

“Entramos uno de sus hijos y yo. Me despedí de él, había la esperanza de que reaccionara en la madrugada, pero ya estaba muy decantado físicamente y partió después de las 11:00 de la noche”, finalizó.