Arturo Carmona explota contra los que lo critican por besar a su hija: "Son comentarios estúpidos"

El actor Arturo Carmona respondió a los usuarios que lo criticaron por publicar fotos y videos en los que le da besos a su hija Melanie.

Arturo Carmona publicó en su cuenta de Instagram una serie de fotos y videos en los que recuerda cómo celebró su cumpleaños 45 junto a su hija.

En las imágenes el actor y Melanie se les puede ver bailando y cantando juntos en el micrófono, incluso la joven interpreta una canción de su mamá Alicia Villarreal. Arturo Carmona y Melanie se dan besos en la mejilla.

Sin embargo, a los seguidores del actor no vieron con buenos ojos las imágenes y comenzaron a criticar la cercana relación que tiene con su hija.

“Arturo está obsesionado con Melanie”, “Como que se ve mal tanto beso y abrazo entre papá e hija, se pasan”, se lee en algunos comentarios de la publicación.

Arturo Carmona responde a las críticas

El actor Arturo Carmona no se quedó callado ante las críticas: “Qué comentarios tan estúpidos. No tiene que responder algo por responder, eh. No se sientan obligados”.

Por su parte, otros seguidores del ex de Alicia Villarreal lo apoyaron y señalaron que es un trato normal amoroso entre padre e hija.