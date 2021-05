Aislinn Derbez abandonó el rodaje de “De viaje con los Derbez” Ésta es la triste razón

Aislinn Derbez conmocionó a sus fans luego de que se supo que abandonó en pleno rodaje la segunda temporada “De Viaje con los Derbez”, reality en el que anteriormente la actriz ya había revelado detalles muy íntimos de su vida, como que aún ama a su exesposo Mauricio Ochamann.

Fue casi a la mitad de la serie que Aislinn dejó las grabaciones de la producción, motivo por el cual sólo convivió poco tiempo con su hermano Vadhir, quien se integró tarde al proyecto, pues enfermó de COVID.

Aislinn abandonó "De Viaje con los Derbez" por esto:

Fue en el episodio titulado “Here we go again” en el que Aislinn Derbez reveló que abandonaría la serie, además de que compartió sus motivos.

La actriz señaló que estaba comenzando a extrañar a Kailani, su hija de 3 años que engendró con Mauricio Ochmann, motivo por el cual quiso dejar el programa y regresar con ella.

“Estoy empezando a extrañar mucho a Kai, demasiado. Me toca regresar a ser mamá. Me quedan solamente dos días de vacaciones aquí, así que los quiero aprovechar al máximo”, confesó.

“Me muero de ganas de ver a Kai, no puedo esperar a abrazarla, darle besos, escuchar su voz, tenerla en mis brazos. Lo único que me duele es no haber convivido tanto con Vadhir”, agregó.