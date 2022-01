¿Geraldine Bazán odia que sus hijas convivan con Irina Baeva? Esto dice

Es bien sabido que Geraldine Bazán odia con todo su ser a Irina Baeva, la pareja de su exesposo Gabriel Soto, y la famosa por fin reveló qué es lo que siente de que sus hijas que concibió con el actor convivan con su enemiga.

En una entrevista que ofreció a diversos programas de farándula, Geraldine Bazán fue nuevamente cuestionada repescto a Gabriel Soto e Irina Baeva.

En esta ocasión, los reporteros le preguntaron a la actriz si ya no le afecta que sus hijas convivan con la actual pareja de su exesposo, ante lo cual emitió una contundente respuesta:

"Están con su papá, para mí eso es lo más importante: que estén con su papá, que estén contentas y tranquilas", aseguró Geraldine Bazán.

Cambiando de tema, la actriz habló del debut de una de sus hijas en un proyecto de televisión: "Elissa está muy protegida y sumamente madura. Ella tiene a sus papás al 100 por ciento a su lado, cuidándola y aconsejándola. Mientras tenga este apoyo, esta confianza en casa, todo va a estar muy bien para ella".

Finalmente, Geraldine Bazán señaló que no acude a eventos con su nuevo novio Luis Murillo porque “uno comparte lo que quiere compartir. Si no quieres que se exponga algo que quieres mantener para ti y cuidarlo, no te expones cuando no es necesario hacerlo. Me gusta, lo hago así en este momento y lo seguiré haciendo. Por ahora estoy contenta así".

rc