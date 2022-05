Gabriel Soto e Irina Baeva posponen su boda ¡por la guerra de Rusia y Ucrania!

Gabriel Soto había revelado que se iba a casar con Irina Baeva este año; sin embargo, su boda será pospuesta debido a la guerra entre Rusia y Ucrania.

Así lo afirmó Gabriel Soto en entrevista con los medios, mismos a los que les detalló que la familia de Irina Baeva no ha podido escapar de Rusia.

“En la vida real estoy feliz, enamoradísimo, contentísimo. Estamos ilusionadísimos con la boda, seguimos en los preparativos y lo único que nos ha detenido un poco es desgraciadamente todo el tema que está pasando en Rusia y Ucrania”, dijo Gabriel Soto.

“La familia de Irina pues está un poquito temerosa de salir de Rusia ahorita y no han podido concretar el hecho de que venga. Y obviamente no vamos a hacer una boda si no está su familia”, agregó.

No obstante, Gabriel Soto afirmó que sí será este 2022 cuando se case con Irina Baeva, sin importar que la guerra siga o que sea él quien tenga que ir a Rusia.

“No de este año no pasa, ya también nos esperamos, vino la pandemia y ahora esto. Son cosas que están fuera de nuestras manos, pero finalmente si queremos esperar un poco a que se aligere un poquito el conflicto y puedan ellos ya viajar con tranquilidad. No pasa de este año, sino yo me voy a Rusia”, apuntó.