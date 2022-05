“Nada les embona”: Sylvia Pasquel tras polémica reaparición en teatro de Silvia Pinal

Sylvia Pasquel explotó en contra de las críticas que su familia ha recibido luego de la polémica reaparición de su madre Silvia Pinal en el teatro, la cual generó mucho de qué hablar.

Y es que los internautas y comunicadores condenaron el hecho de que Silvia Pinal salió a actuar en silla de ruedas, e incluso lamentaron que la famosa tuvo que suspender la participación en su obra de teatro debido a que se le bajó la presión.

Ese clan de Sílvia Pinal está podrido, está peor que Adela Micha como permitir tal exhibición..



La señora ni siquiera a de estar conciente de lo que le hacen o hace ..



Ojalá nadie vaya a ver esa pésima obra pic.twitter.com/HZsMC1McQy — Presunto Twiitero : NEWS 🌎 (@TwiteroMen) May 11, 2022

En entrevista con Javier Poza, Sylvia Pasquel afirmó que “nada les embona” a los detractores de su familia, y señaló que nadie está haciendo nada para afectar a Silvia Pinal, sino que buscan apoyarla para que tenga trabajo, pues no actuar la deprime.

“Nadie está haciendo las cosas para perjudicar a mi mamá. A ver, dónde están los productores de México ofreciéndole un proyecto a mi mamá. Ella quiere estar trabajando, ella es la que tomó la decisión”, dijo.

“Mi mamá está triste, está decaída, está deprimida, porque no la buscan, porque no tiene trabajo […] No la ven con la intención de seguir aquí, de seguir viva. Yo lo que quiero es verla feliz”, añadió Sylvia Pasquel.

La hermana de Alejandra Guzmán remarcó que ir al teatro es lo que mantiene alegre a Silvia Pinal y evita que se suma en la depresión, cosa que los críticos no toman en cuenta: “Nadie está aquí más que sus hijos, somos los que estamos aquí viéndola, cómo está triste, cómo se apaga, cómo se deprime, cómo no quiere comer, no quiere vivir; cuando le dices vamos al teatro, mi mamita cobra vida”.

En el tema Silvia Pinal, la pregunta sería:



Con el nivel de producción que se ve en el musical, ¿cuánto le estarán pagando a la actriz por su participación? pic.twitter.com/zsBLIZPkWA — Revista Cultura Pop (@RCulturaPop) May 11, 2022

Asimismo, la famosa detalló que fue decisión de Silvia Pinal regresar al teatro: “No hay ningún proyecto que le promuevan a mi mamá. Si mi mamá quiere hacer esto, qué hago. Es la gran Diva, puede decidir hacer lo que ella quiera”.

“Es imposible estar en paz porque todo el mundo se mete en tu vida. Se van a salir con la suya porque mi mamá ya no irá a trabajar, porque mi mamita estará aquí encerrada y aquí se morirá mi mamá”, agregó Sylvia Pasquel.

Finalmente, Sylvia Pasquel lamentó que el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura no les ha hecho caso, pues ha pedido que les abran las puertas del Palacio de Mármol para hacerle un homenaje a la carrera de Silvia Pinal.

“Llevo años pidiéndole a Bellas Artes que nos abran la puerta para hacer un homenaje a mi mamá y no me responden”, externó.