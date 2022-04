Sylvia Pasquel habla del robo en casa de Silvia Pinal: "No había joyas, era bisutería" (VIDEO)

En redes sociales trascendió que la casa de Silvia Pinal había sido robada y que los asaltantes se habían llevado las joyas de la actriz del cine de oro, sin embargo, su hija Sylvia Pasquel narra cómo ocurrieron los hechos.

Sylvia Pasquel cuenta cómo fue el robo en casa de Silvia Pinal

A través de una grabación difundida en Internet, Sylvia Pasquel contó que el robo ocurrió el sábado y que su mamá Silvia Pinal no estaba en la casa porque ella fue a buscarla para ir a una reunión.

Durante la reunión, Sylvia Pasquel señaló que una de las enfermeras que estaba con ella le había dicho que la otra enferma, quien se encontraba en la casa de Silvia Pinal, había recibido un mensaje de un número de teléfono que se estaba haciendo pasar por Pasquel y que supuestamente le pedía entregar artículos de valor a un hombre.

“Llegó la enfermera con su teléfono a mostrarme un mensaje en donde estaba una captura de pantalla que estaba un número que obviamente no era mío, pero sí tenía mi fotografía. Decía ‘Silvia Pasquel’ mal escrito y le dije a la enfermera: ‘este no es mi teléfono, la foto la pueden bajar de Internet, dile que le abra a nadie y que no entregue nada que yo no he mandado a casa de mi mamá por nada’”, explicó la actriz.

La hija de Silvia Pinal se trató de comunicar con la trabajadora de la salud que se localizaba en la casa, pero no tuvo suerte de hablar con ella. A decir de Sylvia Pasquel la enfermera agarró cajas de Tous, Coach, Swarovski que halló en la casa para entregarlas al sujeto que supuestamente iba a recogerlas para llevarlas con la actriz.

Sylvia Pasquel señaló que al parecer el hombre le pidió a la enfermera que le entregara más artículos entonces fue cuando llamaron al cerrajero para entrar a la casa, ya que ella no tenía llaves de la vivienda.

La hija de Silvia Pinal comentó que llamó al 911, avisó a los vigilantes de la cuadra y envió a su chofer a ver lo que estaba pasando.

Sylvia Pasquel aclara que no se robaron joyas de la casa de Silvia Pinal

La actriz señaló que las cajas que entregó la enfermera al hombre no tenían joyas reales. “Era pura bisutería lo que llevaba ahí, no había ninguna joya de mi mamá, obviamente las joyas están guardadas en el banco y llevaba pura bisutería”, comentó.

Asimismo, Pasquel explicó que no abrieron ninguna caja fuerte y no se robaron nada de valor.

