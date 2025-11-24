Estos son los bloqueos en Jalisco y Guadalajara hoy por transportistas

Los productores y transportistas informaron que realizarían un paro nacional a partir de las 8:00 horas de este lunes, por lo que distintas vialidades, carreteras y autopistas del país se verían afectadas.

Este paro y bloqueo de vialidades se lleva a cabo con la finalidad de ejercer presión a las autoridades, para que ambos gremios puedan establecer un diálogo en el que les manifiesten sus demandas y reciban una resolución.

La Comunidad Portuaria de Manzanillo A.C. (COPOMA) informó que se pospondría el inicio de las modulaciones debido a los cierres carreteros que se podrían registrar este lunes.

De acuerdo con COPAMA, esta medida sería tomada con la finalidad de evitar el detenimiento de las unidades de carga en las rutas fiscales, así como para evitar congestionamiento en vialidades externas.

Sin embargo, este 24 de noviembre reportaron que se reabrió la autoridad aduanera, por lo que a partir de las 12:00 horas podrían enviar unidades de manera ordenada al recinto portuario.

Comunicado Contecon Manzanillo ı Foto: Redes Sociales

Bloqueos en Jalisco y Guadalajara hoy

La Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR) informó desde el pasado 21 de noviembre que no participarían en el bloqueo nacional.

Esto, debido a que “los bloqueos afectan gravemente la economía del país, generan riesgos para la ciudadanía y comprometen la seguridad de los operadores, los vehículos y las mercancías”

Asimismo, reiteraron que “el diálogo es la única vía respnsable para atender las inquietudes del sector” por lo que precisaron que se ha mantenido un diálodo con autoridades de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y la Guarnia Nacional (GN).

Comunicado CANACAR ı Foto: Redes Sociales

Hasta el momento, se ha reportado un bloqueo en la caseta Ocotlán, Jalisco, así como en la autopista 200D Zapotlanejo-San Juan de los Lagos, la autopista 15D Zapotlaneto-Atlacomulco, y la autopista 15D Guadalajara-Tepic.

Además de estas, no se reportan bloqueos parciales o totales en otras vialidades, por lo que este lunes las carreteras de Jalisco y las vialidades de Guadalajara se encuentran operando con normalidad.

Propone Segob solución con diálogo ı Foto: Especial

Los estados en los que también se reportan cierre de vialidades son la Ciudad de México y Área metropolitana, Estado de México, Puebla, Veracruz, Michoacán, Guanajuato, Hidalgo, Chihuahua, Colima, Querétaro, San Luis Potosí, y Tamaulipas.

Asimismo, se tienen confirmados como principales puntos de bloqueo este 24 de noviembre Nuevo León, Guerrero, Morelos, Zacatecas, Aguascalientes, Coahuila y en la Aduana de Nogales en Sonora.