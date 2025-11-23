Segob convoca a productores y transportistas para evitar bloqueos carreteros este 24 de noviembre

Ante los bloqueos carreteros previstos previstos para este lunes 24 de noviembre, la Secretaría de Gobernación (Segob) convocó a productores y transportistas a una mesa de trabajo para evitar las afectaciones en una decena de estados.
Al reiterar su “plena disposición al diálogo”, la dependencia federal encabezada por Rosa Icela Rodríguez Velázquez invitó a los representantes del sector a una reunión este lunes a las 11:00 horas en el Palacio de Cobián, ubicado en la colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México.
Según la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) y el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM), los bloqueos iniciarán a las 08:00 horas en los estados de:
- Sonora
- Chihuahua
- Tamaulipas
- Sinaloa
- Zacatecas
- Aguascalientes
- Guanajuato
- Querétaro
- Jalisco
- Veracruz
- Michoacán
- Estado de México
- Ciudad de México
- Puebla
- Chiapas
En el Valle de México, se esperan afectaciones en las carreteras:
- México-Pachuca
- México-Toluca
- México-Querétaro
- México-Cuernavaca
- México-Puebla
En tanto, a la mesa asistirán funcionarios de Gobernación, así como representantes de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) y la Secretaría de Economía.
La Segob señaló que en el encuentro se escucharán las demandas de transportistas y productores, incluidas las relacionadas con la actividad productiva y en materia hídrica, con el objetivo de construir acuerdos en beneficio del sector agrícola, al transporte y a la sociedad en general.
La dependencia hizo un llamado a las organizaciones convocantes a privilegiar el diálogo institucional como la vía para atender sus inquietudes, y exhortó a evitar acciones que perjudiquen el libre tránsito, las actividades comerciales y el desplazamiento de la población.
Reiteró que el Gobierno de México mantiene la disposición para atender sus planteamientos y enfatizó que la atención a las problemáticas del campo debe mantenerse en un plano estrictamente institucional.
También agradeció a diversas organizaciones transportistas que anunciaron que no participarán en el paro, argumentando avances en el diálogo con autoridades federales y estatales y destacando que las mesas de trabajo ofrecen un cauce institucional para resolver sus demandas.
Estás son las organizaciones que declararon no formarán parte de los bloqueos:
- Cámara Nacional de Autotransporte de Carga (CANACAR)
- Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos (CONATRAM)
- Federación Mexicoamericana de Transportistas (FEMATRAC)
- Honorable Alianza Mexicana de Organización de Transportistas (HAMOTAC)
- Alianza Mexicana de Transportistas (AMTAC)
- Organización Integradora de Derechos Convencionales, A.C. (INDECO)
- Transportistas Mexicanos Unidos (TAMEXUN)
- Unidad Internacional de Carga (UNICARSOC)
- Alianza Mexicana de Organización de Transportistas (AMOTAC)
