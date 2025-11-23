Segob convoca a productores y transportistas para evitar bloqueos carreteros este 24 de noviembre

Bloqueo de productores en una caseta de Querétaro, en una fotografía ilustrativa.

Ante los bloqueos carreteros previstos previstos para este lunes 24 de noviembre, la Secretaría de Gobernación (Segob) convocó a productores y transportistas a una mesa de trabajo para evitar las afectaciones en una decena de estados.

Al reiterar su “plena disposición al diálogo”, la dependencia federal encabezada por Rosa Icela Rodríguez Velázquez invitó a los representantes del sector a una reunión este lunes a las 11:00 horas en el Palacio de Cobián, ubicado en la colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México.

Según la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) y el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM), los bloqueos iniciarán a las 08:00 horas en los estados de:

Sonora

Chihuahua

Tamaulipas

Sinaloa

Zacatecas

Aguascalientes

Guanajuato

Querétaro

Jalisco

Veracruz

Michoacán

Estado de México

Ciudad de México

Puebla

Chiapas

En el Valle de México, se esperan afectaciones en las carreteras:

México-Pachuca

México-Toluca

México-Querétaro

México-Cuernavaca

México-Puebla

En tanto, a la mesa asistirán funcionarios de Gobernación, así como representantes de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) y la Secretaría de Economía.

La Segob señaló que en el encuentro se escucharán las demandas de transportistas y productores , incluidas las relacionadas con la actividad productiva y en materia hídrica, con el objetivo de construir acuerdos en beneficio del sector agrícola, al transporte y a la sociedad en general.

La dependencia hizo un llamado a las organizaciones convocantes a privilegiar el diálogo institucional como la vía para atender sus inquietudes, y exhortó a evitar acciones que perjudiquen el libre tránsito, las actividades comerciales y el desplazamiento de la población.

Reiteró que el Gobierno de México mantiene la disposición para atender sus planteamientos y enfatizó que la atención a las problemáticas del campo debe mantenerse en un plano estrictamente institucional.

También agradeció a diversas organizaciones transportistas que anunciaron que no participarán en el paro, argumentando avances en el diálogo con autoridades federales y estatales y destacando que las mesas de trabajo ofrecen un cauce institucional para resolver sus demandas.

Estás son las organizaciones que declararon no formarán parte de los bloqueos:

Cámara Nacional de Autotransporte de Carga (CANACAR)

Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos (CONATRAM)

Federación Mexicoamericana de Transportistas (FEMATRAC)

Honorable Alianza Mexicana de Organización de Transportistas (HAMOTAC)

Alianza Mexicana de Transportistas (AMTAC)

Organización Integradora de Derechos Convencionales, A.C. (INDECO)

Transportistas Mexicanos Unidos (TAMEXUN)

Unidad Internacional de Carga (UNICARSOC)

Alianza Mexicana de Organización de Transportistas (AMOTAC)

