Edén Muñoz revela que es difícil trabajar con Yuridia: "esa vieja es un dolor de hue***"

Edén Muñoz rompió el silencio y reveló lo complicado que fue para él trabajar con Yuridia, pues reveló que la cantante es “especial”.

Y es que Edén Muñoz produjo el nuevo disco de Yuridia y dio detalles al programa de radio “Puro Show” de cómo sufrió la relación laboral: "Pinc*** Yuridia, no me la podía quitar de encima: 'apúrate cabr****', me decía”, inició en su relato.

El productor contó que inicialmente se negó a trabajar con Yuridia pues Sony le pidió hacerle un disco de mariachi, cosa que él no maneja. Además, reveló que ya le habían dicho que era muy difícil trabajar con ella.

"Yo le dije: 'güey para empezar yo no hago mariachi, nunca he producido mariachi, yo hago lo que hago y si ustedes tienen una percepción de eso chingona, pues qué chingón y les agradezco un montón', pero yo ya sabía, o ya me habían dicho algunas personas lo complicado que era trabajar con ella, de que: 'no, güey; esa vieja es un dolor de hue***'", comentó.

Tras ello, Edén Muñoz contó que en las primeras pláticas que tuvo con ella, Yuridia estaba en su “en tu plan mamo**, piecito cruzado”, y que ella le dijo que se iban a "hacer las cosas que a ella le gustan".

"De repente entendí que salvo si es complicada o no la persona, yo creo que uno como productor tiene que ser el mediador para de repente si tú eres mam***, cabr**, un hijo de la ching*** y te toca un productor que es peor que tú nunca se van a poner de acuerdo", dijo.

Por ello, cuando Yuridia llegó a Mazatlán para hacer el disco, Muñoz se le cuadró:

"Cuando nos sentamos la morra en su plan divo y le digo: 'yo sé que tú eres una ver***, pero yo también lo soy, ¿sabes? Vamos a poner esta madr** en contexto, yo estoy hoy de lado del productor que sinceramente es mi primera vez y tú estás trabajando con un desconocido, un inexperto hasta cierto punto, pero te prometo que voy a poner lo mejor de mi pa’ que salgan las cosas como tú quieres que salgan y me dice la morra: 'pues sí wey si eres unas ver*** tú porque nadie se anima a decir que le vas a echar ganas a un proyecto'", contó.

Finalmente, Edén Muñoz reveló que trabajar con Yuridia hizo que le encantara y casi la amara:

“Entre su mam*** y su lado artístico me llevó a conocer a una persona con la que conecto bien cabr*** y le digo: 'tú y yo fuimos cholos en algún barrio, o nos echamos putaz*** en algún salón o fuimos novios en algún momento, pero fuimos algo en otra vida porque no puede ser que tengamos tanta conexión", remarcó.