Esta es la página web del Registro Nacional de Infieles en Colombia

El Registro Nacional de Infieles expone historias de infidelidades, y aunque ya se pueden encontrar historias de mujeres, la mayoría son de hombres, y esta lista también puede ser consultada en Colombia.

En los últimos días el Registro Nacional de Infieles comenzó a ganar popularidad en muchos países, por lo que ahora cada vez más personas quieren compartir sus historias de infidelidad o buscar el nombre de una persona.

Esta lista de perosnas infieles comenzó con un documento de excel que se distribuía pr rupos privados, pero debido a que comenzó a hacerse viral en redes sociales, la lista migró a una página web.

Registro Nacional de Infieles por país ı Foto: Especial

¿Dónde se puede consultar el listado de infieles de Colombia?

En Colombia el listado de infieles comenzó a ganar popularidad rápidamente, por lo que incluso se podía llenar un registro de Google Drive para registrar casos de infidelidad que vivieron con sus ex parejas.

En algunos de los archivos que se difundían viralmente en redes sociales se podían colocar datos como el nombre, la edad, las redes sociales, ocupación, municipio, descripción de la persona e incluso algunos consejos para la próxima pareja de la persona que estaba siendo señalada como infiel.

Dentro de la página web del Registro Nacional de Infieles en Colombia, actualmente existen 562 registros de historias de infidelidad que compilan 57 páginas en total dentro de la plataforma.

Registro Nacional de Infieles en Colombia ı Foto: Captura de pantalla

En la página del del Registro Nacional de Infieles en Colombia perfilan municipios como Bogotá, Barranquilla, Manizales, Cartago, Ricaurte, Girardot y Medellín, y en estas se pueden encontrar distintos datos.

Las personas que comparten las historias de infidelidad en el Registro Nacional de Infieles de Colombia pueden colocar los datos de la persona infiel, como nombres, apellidos, sexo, edad, correo, teléfono, trabajo y el relato de la historia de infidelidad.

Pese a que esta lista de personas infieles comenzó como una iniciativa para alertar a otras personas de infidelidades, cometidas mayoritariamente por hombres, algunas personas han señalado las posibles afectaciones legales de esta práctica.

Registro Nacional de Infieles en Colombia ı Foto: Captura de pantalla

Algunas personas en Colombia señalan que esta lista podría tener repercusiones penales, ya que las personas que publican información de supuestas infidelidades pueden afectar el buen nombre de las personas expuestas.

En el caso de Colombia, la injuria es un delito por el que la víctima puede presentar una querella ante la Fiscalía para poder narrar los hechos y presentar testimonios, y las sanciones conforme el Artículo 220 del Código Penal van desde 16 a 54 meses en prisión, y una multa de 13.33 a mil 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV).