Registro Nacional de Infieles: ¿Cómo consultarlo en Honduras?

El Registro Nacional de Infieles pasó de ser un documento de excel a una página web, por lo que ahora se pueden compartir historias no sólo en Perú, sino en distintos países de América Latina.

Uno de esos países es Honduras, en donde al igual que en Perú, se comenzó a viralizar un documento de excel que era de acceso libre y posteriormente dejó de estar abierta, por lo que ahora esta lista de infieles sólo puede consultarse al enviar una solicitud de acceso.

En el Registro Nacional de Infieles de Honduras expone las historias de infidelidad de hombres, y pese a que este documento de excel ya no es tan accesible com al pricipio, aún se puede encontrar.

Registro Nacional de Infieles por país ı Foto: Especial

¿Cómo consultar el Registro Nacional de Infieles en Honduras?

Pese a que el documento de excel del Registro Nacional de Infieles debe ser consultado mediante una solicitud de acceso, también existe una página web en la que puedes consultar y compartir historias de infidelidad.

En la página web de Registro Nacional de Infieles cuenta con relatos anónimos en los que se comparten infidelidades, y aunque anteriormente esta iniciativa compartía principalmente infidelidades de hombres, actualmente ya hay registro de historias de mujeres infieles.

El Registro Nacional de Infieles de Honduras cuenta con 833 páginas en las que puedes consultar las historias de infidelidad buscando el nombre, lugar de trabajo o lugar de residencia de la persona.

Registro Nacional de Infieles ı Foto: Captura de pantalla

Pese que en algunas plataformas cuidan los datos sensibles de las personas para evitar acoso digital, en el RNI de Honduras sí se pueden compartir datos personales como nombres de usuario en redes sociales, correo y número de teléfono.

El Registro Nacional de Infieles especifica que las historias son ficticias y con fines de entretenimiento, y actualmente cuenta con 24 mil 663 historias registradas, de las cuales 12 mil 460 fueron publicadas esta semana.

En cuanto a Honduras, el Registro Nacional de Infieles cuenta con un total de 8 mil 381 historias de infidelidades, y entre estas se encuentran ciudades como Tegucigalpa, San Pedro Sula, La esperanza intinuca, La san Francisco, Yoro, y Nacaome.

Registro Nacional de Infieles en Honduras ı Foto: Especial

Al igual que en otros países, en Honduras la lista del Registro Nacional de Infieles se comenzó a hacer viral en redes sociales como Facebook y Tik Tok, por lo que cada vez más personas querían conocer y compartir historias de infidelidad.

Esta lista inició no sólo con el fin de poder compartir historias de infidelidad, pues se pretendía poder alertar a otras mujeres sobre las personas infieles, para que estas pudieran tomar precaución antes de iniciar una relación romántica con alguien.