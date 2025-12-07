El Registro Nacional de Infieles es una iniciativa en la que algunos usuarios, principalmente mujeres, añadían información sobre hombres infieles que se hizo conocida en Perú.

Inicialmente el Registro Nacional de Infieles (RNI) se trataba de un documento de Excel en el que las personas de Perú colocaban nombres, fotografías y datos sobre hombres que les habían sido infieles, con la finalidad de prevenir a otras personas que pudieran mantener una relación amorosa con los implicados en la lista.

Esta lista negra comenzó a ganar viralidad en redes sociales, por lo que esto generó interés no solamente a las personas en Perú, sino en mujeres y hombres de otros países como México, Colombia y Chile.

En redes sociales existe todo tipo de contenido sobre el RNI, desde memes en formato de imágenes y videos, hasta personas que critican esta iniciativa de manera positiva y de manera negativa.

Entre las críticas negativas, señalan que esta página únicamente se hizo con morbo que puede molestar a muchas personas e incluso lastimarlas, mientras que usuarias señalan que existe una crítica contra el RNI cuando existen grupos de hombres en los que comparten fotografías explícitas de sus parejas o ex parejas sin consentimiento.

Incluso existen consejos jurídicos y legales en redes sociales, pues en estos apuntan que pese a su buena intención esto podría meter en problemas legales a las personas al contar con datos sensibles de las personas que están siendo expuestas.

Avisos de la Red de Anécdotas de Infidelidad y el Registro Nacional de Infieles ı Foto: Captura de pantalla

¿Dónde ver el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Lo que comenzó como un documento de Excel de libre acceso que se viralizó en Perú ahora escaló a más, pues actualmente se trata de una página web en la que se comparten casos de varios países.

En la página web Red de Anécdotas de Infidelidad apuntan que son “la única página que te protege para el futuro”, y emiten una advertencia de otras páginas en las que se podría exponer los datos de las personas que están publicando su experiencia.

“Esto es como una bola de nieve, tú serás el primero en ser expuesto. Por eso usamos iniciales y no cobramos plata por nada. Esta página es de anécdotas y chismes desde el anonimato.” apuntan en RNI.

Red de Anécdotas de Infidelidad ı Foto: Captura de pantalla

En la RNI señalan que no verifican identidades ni documentos, mientras que en otras páginas apuntan que el contenido es ficticio e inventado, por lo que no se puede emitir información real sobre personas que sí existen.

Actualmente México se encuentra en el segundo puesto de la distribución por país del RNI con 3 mil 574 anécdotas de infidelidad disponibles, mientras que la ocupación principal es estudiante y en el apartado de Distritos la CDMX ocupa el segundo lugar de la lista, mientras que Puebla ocupa el tercer puesto.