¿Angélica Vale le fue infiel a Otto Padrón con bailarín de Vaselina? Esto se sabe

La actriz y cantante Angélica Vale está en medio de la polémica por su divorcio con Otto Padrón, con quien llevaba 14 años de matrimonio.

Según las filtraciones el matrimonio se habría acabado por una supuesta infidelidad, motivo por el cual sería Otto quien metió la demanda de divorcio para solicitar la patria potestad compartida de los hijos que tienen en común.

¿Angélica Vale le fue infiel a Otto Padrón?

De acuerdo con la influencer Chamonic, Angélica Vale tendría una relación desde hace un año con un bailarín de la obra Vaselina, en la que ella participó y compartió créditos con Erik Rubín y María León.

“Según me dicen, Angélica Vale habría sido infiel a su ex Otto, pues tendría una relación desde hace un año con un bailarín de vaselina, recordemos que ella estuvo pasando mucho tiempo en México, grabando un programa de televisión más aparte estuvo en la obra vaselina…, según por eso el Sr. Otto decidió irse de la casa y tramitar el divorcio y en el divorcio se pide no divulgar lo que sucedió“, señaló Chamonic en las redes sociales.

Angélica Vale y Otto Padrón se separan ı Foto: IG Otto Padrón

Asimismo, indicó que ante esta situación Otto Padrón se protegió con sus abogados y hasta podría no darle manutención a la actriz además de que están casados por bienes separados, por lo que no harán una repartición del patrimonio.

“Ellos estaban casados por bienes separados así que no hay nada que repartir .., a menos que se repartan la estrella de Angelica Vale que Otto le ayudó a conseguir pues les cuento que el es parte de la organización que da las estrellas en el paseo de la fama en Hollywood”, señaló Chamonic.

Angélica Vale rompió el silencio sobre su separación

La actriz emitió un mensaje en su programa de radio en el que confirmó que la separación y el divorcio es real, ya que están separados desde el pasado mes de abril.

La también comediante no dio detalles sobre los motivos del divorcio, pero señaló que está tratando de tener una relación amistosa con Otto Padrón por el bien de sus hijos.

Señaló que ella no sabía que la demanda de divorcio la iba a meter su exesposo a unos días de su cumpleaños, pidió a los medios paciencia para que la dejen celebrar su cumpleaños este 11 de noviembre y después de eso prometió dar todas las entrevistas porque dice que ella no tiene nada que ocultar.