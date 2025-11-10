¿Quién es Otto Padrón, esposo de Angélica Vale del que se separa? FOTOS

Él es Otto Padrón el esposo de Angélica Vale del que se separa

La actriz, cantante y comediante Angélica Vale se está divorciando de su esposo Otto Padrón, un empresario con quien se comprometió en el 2010 y tras 14 años de matrimonio decidieron poner fin a vínculo, según reportaron Javier Ceriani y Chamonic.

Angélica Vale compartió en noviembre de 2010 que se había comprometido con Otto Padrón, señaló que estaba muy enamorada y pese a los nervios que tenía por vestirse de novia para la boda.

¿Quién es Otto Padrón?

Otto Padrón es un ejecutivo de medios reconocido en Estados Unidos. Nació en Cuba en agosto de 1965, por lo que actualmente tiene 60 años de edad. Sin embargo, cuando él tenía 8 años su familia se fue de ese país huyendo del régimen comunista.

La familia de Otto se mudó a España, pro años después, cuando tenía 11 años su familia llegó a Estados Unidos y se instaló en Miami, Florida.

Padrón nació en una familia que estaba involucrada en el mundo de la televisión, su papá era ingeniero de transmisión, pero Otto no quiso seguir los pasos de su padre, sino más bien enfocarse en otro ámbito y fue que a los 20 años se enlistó en el ejército norteamericano.

Angélica Vale y Otto Padrón llevaban 14 años de matrimonio ı Foto: Redes sociales

Tuvo una prolífera carrera en la milicia por muchos años, sin embargo, también estudió Ciencias en Comunicaciones de Radiodifusión y Economía de la Universidad de Miami y se graduó de Worlds Ahead de la Escuela de Negocios Chapman de la Universidad Internacional de Florida con una maestría en Administración de Empresas.

Actualmente, Otto Padrón es presidente y director ejecutivo de Meruelo Media, la empresa de medios con sede en California. Su cartera de medios de transmisión cuenta con algunas de las marcas más legendarias en los mercados de Los Ángeles, incluida la estación de televisión independiente en español más antigua de Estados Unidos, KWHY-TV 22, junto con la mundialmente famosa estación de rock clásico KLOS 95.5 FM. Otto también estuvo trabajando en la cadena de Televisión Univisión.

Así fue la boda de Angélica Vale y Otto Padrón

La actriz y el empresario se casaron en el 2011 y lo hicieron con una emotiva ceremonia en la ciudad de México. La celebración religiosa se llevó a cabo en el Colegio de las Vizcaínas. En los medios se difundieron las imágenes de la pareja y del vestido de la actriz. Además de que la agrupación Camila cantó en la boda de la hija de Angélica María.

Hijos de Otto Padrón

Otto Padrón tiene dos hijos con Angélica Vale, y otros dos hijos más de otro matrimonio, su hija mayor se llama Carolina, a quien él presume en redes sociales y hasta presumió fotos del día de la boda de ella.