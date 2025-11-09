Angélica Vale y su esposo Otto Padrón se divorcian después de 14 años juntos

La actriz y cantante Angélica Vale se divorcia de su esposo Otto Padrón, con quien llevaba 14 años de matrimonio y tienen 2 hijos en común.

El periodista Javier Ceriani y la influencer Chamonic revelaron la demanda de divorcio de la actriz y el empresario. La cual fue interpuesta el 25 de septiembre y fue el pasado 4 de noviembre cuando se hizo oficial.

Sin embargo, Chamonic señaló que ya llevaban, aproximadamente, unos seis meses separados.

¿Qué dice la demanda de divorcio de Ángela Vale y Otto Padrón?

De acuerdo con la información filtrada, las peticiones que se hicieron en la demanda de divorcio están más enfocadas a sus hijos sobre la patria potestad y cómo se van a dividir los días que pasen con ellos:

“Cada progenitor tendrá derecho a dos semanas ininterrumpidas de vacaciones de verano. Inicialmente, estas dos semanas consistirán en dos periodos separados de siete días no consecutivos y deberán incluir los cinco días consecutivos para cada progenitor según el régimen de visitas”, reveló Chamonic sobre la demanda de divorcio.

También se busca acordar que no permitirán que que otros hagan comentarios negativos sobre la otra parte ni sobre sus relaciones pasadas o presentes, familia o amistades en presencia de sus hijos.

Angélica Vale y Otto Padrón llevaban 14 años de matrimonio ı Foto: Redes sociales

Se pide que los hijos no sean utilizados como mensajeros, sino que el trato sea directo entre Angélica y Otto cuando se tengan que tratar temas de sus hijos.

Los usuarios dividen opiniones sobre su separación, ya que algunos se están preguntando por qué se están divorciando después de estar tantos años juntos.

Otros más celebran que Angélica Vale esté ahora soltera, ya que bajó de peso y afirman que actualmente se ve más guapa y delgada.

“Después de una bariátrica, viene el divorcio, en el 80 % de los casos”, “No entiendo después de tanto tiempo? Y después que rebajo y se operó”, fueron algunos de los comentarios.

¿Por qué se divorciaron Angélica Vale y Otto Padrón?

Aunque no se ha dado a conocer una causa concreta sobre la separación de la actriz y el empresario, los usuarios aseguran que podría tratarse de una infidelidad. Sin embargo, otros señalan que posiblemente nunca se quisieron realmente, pues afirman que Angélica María, mamá de la Vale, siempre estuvo con ella en su relación.

Hasta el momento ni la actriz ni su esposo han salido a dar declaraciones sobre su separación, pero se espera que en las próximas horas emitan alguna reacción.