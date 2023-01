Sara Corrales habla de su relación con Gabriel Soto: "hay un amor maravilloso y bonito"

Sara Corrales rompió el silencio y habló de la presunta relación amorosa que mantiene con Gabriel Soto, quien habría terminado con Irina Baeva.

En entrevista con Televisa Espectáculos, Sara Corrales habló respectó a cómo es su día a día con Gabriel Soto, con quien actúa en la telenovela “Mi Camino es Amarte” y a quien reconoció que ama.

Sara Corrales aseguró que existe un amor muy bonito entre ella y Gabriel Soto y de una vez por todas aclaró si son reales los rumores que aseguran que ambos mantienen una relación de pareja luego de que se ha dicho, Gabriel Soto lleva varios meses separado de Irina Baeva.

“Nos casamos en la novela y en la vida real también hay un amor maravilloso, un amor muy bonito, un amor de compañeros, un amor de amigos y muchísimo respeto”, señaló.

Sara Corrales afirmó que no le molesta que la involucren en rumores y chismes amorosos con hombre guapos, pero dejó claro que no tiene intensiones de usurparle en novio a Irina Bavea, tal como ella se lo hizo a Geraldine Bazán.

"A mí me encanta que me relacionen con hombres inteligentes, talentosos, disciplinados, espirituales, pero a la vez me encanta que me relacionen también con hombres libres, con hombres solteros y este no es el caso", agregó Sara Corrales.

Finalmente, Sara Corrales dijo que respeta y admira a Gabriel Soto y reiteró que no está interesada en una relación con él: “no va por ahí”.

"A Gabriel lo adoro, lo respeto, lo admiro; lo admiro como papá, que eso me parece algo hermoso de él, pero no va por ahí. La verdad es que yo me respeto muchísimo, respeto mi amor propio. Se perfectamente en este momento de la vida que es lo que quiero y qué es lo que no", concluyó Sara Corrales.