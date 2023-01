¡Otra vez en el hospital! Eduin Caz sale de nueva cirugía y da mensaje sobre su gira 2023

Eduin Caz de Grupo Firme otra vez se sometió a una cirugía, por lo que el cantante nuevamente se vio en la cama de un hospital.

Sin embargo, parece ser que esta es la última operación que tendrá, ya que el artista dio un anuncio sobre la gira de Grupo Firme para este 2023.

Eduin Caz apareció en las redes sociales anestesiado para agradecer a sus fans por el apoyo que la han dado tras sus problemas de salud.

“Ya se armó la machaca Gracias. Dios, diría mi abuelo. Me han llegado un montón de mensajes ahorita que se me pase la anestesia me tomaré el tiempo de contestarles”, se lee en el mensaje de Eduin Caz.

Eduin Caz da anuncio sobre gira con Grupo Firme

Aseguró que tras esta cirugía los médicos ya le dieron luz verde para hacer su gira este 2023 con Grupo firme.

“Ahora si alisten las botas, sombreros, los mejores calzones que tengan o como quieran ir vestidos pero de qué tenemos gira 2023 la tenemos ya dieron luz verde los doctores”, concluyó su mensaje el cantante.

Asimismo, desde el hospital, Eduin Caz celebró las nominaciones de Grupo Firme a los Premios Lo Nuestro.