Irina Baeva y Gabriel Soto reaparecen juntos tras rumores de ruptura... ¿peleándose?

Luego de múltiples rumores y afirmaciones de que ya habían terminado su relación y de hasta que se estaban peleando el anillo de compromiso, Gabriel Soto e Irina Baeva fueron captados juntos.

Entre los señalamientos que se han hecho sobre la pareja destacan que Gabriel Soto presuntamente tiene intenciones románticas con Sara Corrales, actriz con la que trabaja en la telenovela “Mi camino es amarte”.

Además, se ha afirmado que Irina Baeva le estaría rogando a Gabriel Soto que no la deje: "Me cuentan que la Irina está metiéndose como esponja, porque le ha pedido a Gabriel ir a terapia. Él le dice que ya no quiere nada con ella, pero lo persigue, le ruega, le va a tocar la puerta de su nuevo departamento e incluso, Soto ya le dijo a los de seguridad del edificio donde vive que no le den acceso", dijo el periodista Gabriel Cueva.

Es por ella que la reciente foto en la que Irima Baeva y Gabriel Soto fueron captados juntos ha dado mucho de qué hablar, pues es una señal de lo que será de su relación.

A través de redes, un chef de Cancún compartió una foto en la que se ve Irina Baeva y a Gabriel Soto muy felices, pues la pareja se fue de vacaciones a la playa, desmintiendo así su ruptura.

Gabriel Soto e Irina Baeva juntos de vacaciones. Especial

"Fue un gusto brindarle servicio overnight a Irina Baeva y Gabriel Soto", escribió el chef en su publicación.

Asimismo, la rusa subió una historia en la que aparece brindando con Gabriel Soto, dejando claro que siguen juntos