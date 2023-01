Vanessa Claudio publica FOTO sin ropa y la tachan de "vulgar": "No te denigres "

La conductora de televisión Vanessa Claudio publicó una foto con poca ropa en Instagram y desató que le cayera una lluvia de críticas.

En la imagen Vanessa Claudio aparece acostaba en la cama para mostrar sus piernas descubiertas, en otra más aparece de lado dejando más al descubierto sus piernas y algo más. Sobre la presentadora de televisión está su perrito.

Vanessa Claudio acompañó las imágenes con un mensaje en el que mostraba que se estaba relajando en casa. “A veces solo necesitas el tiempo para relax. Quien más tiene un viernes tranquilo”, se lee en las fotografías.

Vanessa Claudio recibe críticas por foto en Instagram

La conductora de televisión recibió cientos de críticas en sus fotografías, pues los usuarios señalaron que sus fotos eran “vulgares”.

Otros cibernautas señalaron que Vanessa Claudio se quejaba de que en los programas la sexualizaban, por lo que no consideran coherente que ahora la conductora se exhiba con poca ropa en las redes sociales.

“No hacía falta… todo por unos pesos”, “Como que la frase no concuerda con la imagen. No hay necesidad de andar enseñando carne”, “Porque te tienes que sexualizar Vanessa, tu No necesitas eso, estás empezando a caer bajo”, “Creo que ya, se está desviando como que ahora está pronto hacer revistas para caballero”, “¿Y dice que la sexualizaban o la usaban por su físico? O sea…” fueron algunos comentarios que recibió la conductora.

Vanessa Claudio ha hecho caso omiso a las críticas de los usuarios se ha dedicado a subir historias de Instagram en donde ignora por completo el tema.

