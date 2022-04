Vanessa Claudio acusa a su ex Carlos Arenas de "tóxico" y machito: "Estaba loco"

Vanessa Claudio acusó a su exnovio Carlos Arenas de ser una persona extremadamente tóxica, y aseguró que tanto ella como las otras ex del famoso sufrieron a su lado.

Así lo afirmó Vanessa Claudio al programa “Pinky Promise” luego de que la conductora del show le preguntó: "Del 1 al 10 qué tan tóxico era Carlos Arenas y por qué?".

Vanessa Claudio no se quedó callada y reveló todas las cosas tóxicas que Carlos Arenas le hizo, como que la “celeba hasta por el viento”.

"La toxicidad era mucha, yo lo he dicho bastantes veces. Si estaba loco, se despertaba y decía: ‘sé que me vas hacer algo hoy’ y te dejaba de hablar, me celaba del viento… era de que me tenía que poner short debajo de la falda, no podía… era tóxico", lamentó.

Asimismo, Vanessa Claudio agregó que no es con la única con la que Arenas ha sido tóxico, pues otras ex novias de él lo sufrieron:

“Me da pena, yo primero lo conocía como amigo y me caía súper bien y me reía mucho, él podrá decir lo que quiera de mí, pero me encontré a dos de sus ex novias y fue como escuchar mi propia historia en voces de otras mujeres”, dijo.

“Para él todas somos locas, pero mira el factor común es él”, remarcó Vanessa Claudio.

rc