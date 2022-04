Regina Blandón presume sus cejas decoloradas... fans la repudian (FOTOS)

Nuevamente Regina Blandón está dando de qué hablar pues presumió en sus redes que se decoloró las cejas, cosa que no fue del todo bien recibida por sus fans.

Regina Blandón “se subió al tren” de las “bleached brows”, tendencia con la cual las personas aparentan no tener cejas, además de que eso les permite pintárselas de cualquier color.

Cuando Regina presumió en sus historias de Instagram que se había decolorado las cejas, los fans no tardaron en emitir sus opiniones no solicitadas.

Hubo mucha gente que la criticó, incluso la misma Regina Blandón compartió un mensaje que le mandó un sujeto, en el cual le dijo que por las cejas decoloradas ya no se quería casar con ella, cosa que desató las burlas de la actriz.

Regina Blandón Especial

“Eres muy bonita, no vuelvas a decolorar tus cejas no se ven nada bien”, “qué te pasó en los ojos”, “¿qué le pasó a tus cejas?”, fueron otros de los comentarios que recibió.

No obstante, no todos son “haters”, pues hubo quienes celebraron el nuevo look de Regina con mensajes como: “Qué atrevida con las cejas”, “cejas top”, “se ven bien cool. Al rato se pone de tendencia, verán”.

Regina Blandón ventila a sus críticos Especial

rc