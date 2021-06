"Quiéranse sus cuerpas": Regina Blandón subo FOTO en bikini para llamar al amor propio

Regina Blandón compartió un poderoso mensaje de amor propio con todas sus fans, a través de una foto que subió a su cuenta de Instagram en la que presume su físico sin filtros y al natural.

La también conocida como Bibi P. Luche se dejó ver recostada en un camastro luciendo un traje de baño negro de dos piezas, mientras toma el sol. Junto a ella compartió un mensaje contra el body shaming y de autoaceptación.

“Quiéranse sus cuerpas. Así como estén, están chidxs”, escribió Regina.

Regina Blandón llama a sus fans a amarse como son

No es la primera vez que Regina Blandón se posiciona a favor de amor propio, pues en una ocasión pasada emitió un fuerte mensaje contra aquellos que han criticado su físico.

“Diario me levanto a pesarme y no saben lo dlv que me hablo. Y desde muy chiquita me dicen: ‘bueno, es que a lo que te dedicas tú SIEMPRE tienes que verte de cierta forma, siempre te tienes que cuidar, siempre ‘arreglada’, siempre fit”, externó en unas fotos que se tomó en ropa interior frente al espejo.

“No me estoy haciendo la vístima, en lo más mínimo, es poner afuera que nos podemos ver como queramos, que nos tenemos que tirar más buena onda (sobre todo a nosotros mismos) y que chasm quien quiera opinar sobre el cuerpo del de al lado (empezando por mandarnos a nosotros mismos alch)”, apuntó.