Regina Blandón habla de los estereotipos en la industria: "diario me levanto a pesarme"

Regina Blandón, actriz mexicana, habló este domingo acerca de los estereotipos del cuerpo femenino que existen en la industria del entretenimiento y cómo éstos les afectan a las intérpretes, reveló por ejemplo, que diario se pesa.

“Diario me levanto a pesarme y no saben lo ‘dlv’ que me hablo. Y desde muy chiquita me dicen: ‘bueno, es que a lo que te dedicas tú SIEMPRE tienes que verte de cierta forma’, ‘siempre te tienes que cuidar, siempre arreglada’, ‘siempre fit’ y ‘ay, qué bueno que enflacaste te ves MUCHO mejor’”, escribió en su cuenta de Instagram.

Regina Blandón lamentó que haya gente que la critique por subir fotos en las que “enseñe la lonja”. Ante ese hecho indicó: “no he parado de pensar en lo dlv que estamos… Este post no es para que digan ‘no, pero no hagas caso’, no me estoy tirando al piso. Es por si alguien también le habla de la chingada a su cuerpo por no verse de cierta forma y para apapacharnos un poco más”.

Regina Blandón acompañó su mensaje con dos fotografías en la que aparece en ropa interior y explicó que cuando se la tomó se sentía hermosa; sin embargo, después pensaba que se veía mal.

“Estas (fotos) me las tomé hace poquito mientras me arreglaba (qué palabra de la chingada usamos para hablar de cuando nos maquillamos o nos peinamos, como si antes uno estuviera descompuesto). Estaba cantando y bailaba sola y estaba muy contenta y dije ‘mira, me siento guapa hoy, la verdad’ y me tomé las fotos y seguí con mis actividades”, contó la actriz.

Regina Blandón señaló que al día siguiente no se sintió tan bien con esas fotos: “dije: ‘es que qué huevos: se me ve gorda la pierna, es que la panza, es que la lonja de atrás, es que debería estar más flaca, es que por qué no le echo más ganas, bla bla bla… Y así he sido toda la vida conmigo”, lamentó.

La intérprete indicó que debido a los estereotipos que existen en la industria del entretenimiento cuando hace algún casting elige ropa en la que oculte algo que no le guste de su cuerpo.

“Cuando tengo un casting, lo primero que pienso en automático (y no es superficialidad, son años de operar así) es: ‘qué me voy a poner para que no se me vea alguna lonja’”, en vez de pensar en lo que más me pinches gusta hacer, que es actuar”, dijo Regina Blandón.

Expresó que con esta situación que externaba no quería ponerse en una posición de víctima, sino concientizar sobre esta situación.

“No me estoy haciendo la víctima, en lo más mínimo, es poner afuera que nos podemos ver como queramos, que nos tenemos que tirar más buena onda (sobre todo a nosotros mismos) y que chasm quien quiera opinar sobre el cuerpo del de al lado (empezando por mandarnos a nosotros mismos alch)”, finalizó.

