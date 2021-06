Eiza González revela que le encantaría ser reguetonera (VIDEO)

Eiza González está que arde: no sólo fue una de las villanas principales de “Godzilla vs Kong” sino que pronto estrenará su nueva película “Spirit: el indomable”, con la cual regresa a la música cantando el tema oficial ¿y calienta para ser reguetonera?

“Spirit: El indomable” es la nueva película animada de Dreamworks y la segunda en pertenecer a la franquicia iniciada en 2002 por “Spirit: el corcel indomable”.

La película se estrena este 10 de junio en cines y Eiza hizo la versión en español del tema principal: “Valiente”, su primer lanzamiento musical desde 2012.

Reguetón, la pasión de Eiza

La revista “People” entrevistó a Eiza González al respecto, lo cual dio pie a que la mexicana hablara de su carrera musical, momento en el que reveló su secreto:

"Me encantaría ser reguetonera. Me encanta el reguetón, amo el reguetón. Definitivamente me encanta cantar e inicié mi carrera cantando", compartió.

Tras ello dijo que su voz ha crecido desde sus días en “Lola: Érase una vez” y que si ha explorado la posibilidad de volver a cantar.

“Es algo que me encanta y siempre me ha gustado, pero había tenido mucho trabajo actuando y no había tenido el tiempo de reconectar con la música; ha habido muchas situaciones en las que por una u otra razón estoy cantando y haciendo partes musicales, entonces por qué no, darle otra oportunidad a la música", apuntó.