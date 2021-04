Eiza González es la primera mexicana en ser imagen de Louis Vuitton; mira las FOTOS

La actriz Eiza González sigue poniendo en alto el nombre de México y en esta ocasión se convirtió en la primera mexicana en ser imagen de la firma de lujo francesa Louis Vuitton.

A través de su cuenta de Instagram Eiza González publicó las imágenes de la campaña que protagoniza. La actriz con gran renombre en Hollywood promociona la nueva fragancia de Louis Vuitton llamada “On the beach”.

En las fotografías de la campaña publicitaria, Eiza González luce un body paint que simula ser área de la playa y que está inspirado en los colores del cielo en el atardecer con tonos naranjas y azules.

El autor del arte de las imágenes es Alex Israel, quien también colaboró con la firma francesa para el diseño de la botella y el empaque de la nueva fragancia creada por Jacques Cavallier Belletrud.

El perfume está inspirado en la Costa Oeste de los Estados Unidos, lleno de notas de yuzu japonés, neroli tunecino y hierbas aromáticas.

Eiza González cumple su sueño de niña en campaña de Louis Vuitton

La actriz mexicana Eiza González reveló a la revista Vogue que desde pequeña veía las campañas de las marcas de lujo y no veía a muchas mexicanas como imagen de las firmas.

Ahora que ella lo logró dijo que se siente orgullosa que una casa de moda de gran escala considere a las mujeres latinas y de piel morena como ella.

“Siempre me vendieron un poco que tenía que ser de un estilo específico para lograrlo, y el hecho de que las chicas en México que son morenas y latinas como yo, vean una campaña como esta y se reconozcan en ella, con la escala de esta marca, me honra y me hace feliz. Es normalizar la imagen de las personas y hacer que se sientan incluidas y vistas”, declaró Eiza González a la publicación especializada en moda.