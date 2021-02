¿Bibi de la Familia P. Luche era pro vida? Esto dice Regina Blandón

Bibi de la Familia P.Luche desató la polémica, luego de que en un tuit se afirmara que el famoso personaje era pro vida en la serie de televisión creada por Eugenio Derbez.

En la imagen que se viralizó aparece una fotografía de Bibi de la Familia P. Luche y que dicha foto fue publicada en un perfil llamado “Personajes ficticios que serían pro vidas”.

Inmediatamente los usuarios comenzaron a debatir sobre si realmente el personaje de la serie tenía este tipo de pensamiento, así que los cibernautas decidieron preguntarle directamente a Regina Blandón, quien dio vida a Bibi en la serie.

Claro que no. Bibi siempre investiga, lee, se informa… Una persona “pro-vida” no es alguien que, creo yo, investigue, lea o se informe lo suficiente como para ver que legalizar el aborto es un tema de salud pública y de tener el derecho a decidir, no de creencias personales. https://t.co/UFQ0KRWQFY — Regina Blandón (@ReginaBlandon) February 3, 2021

“Oye Regina Blandón podrías ayudarnos a resolver la duda de si tu antiguo personaje sería o no pro vida?”, escribió uno de los usuarios de Internet.

La actriz no dudó en citar el mensaje y dan un contundente mensaje en el que niega este señalamiento de su personaje.

“Claro que no. Bibi siempre investiga, lee, se informa… Una persona “pro-vida” no es alguien que, creo yo, investigue, lea o se informe lo suficiente como para ver que legalizar el aborto es un tema de salud pública y de tener el derecho a decidir, no de creencias personales”, escribió Regina Blandón en Twitter.

La respuesta de la actriz desató aún más la polémica, pues algunos cibernautas no estuvieron de acuerdo con la opinión de Blandón y aseguraron que su argumento no era lo suficientemente fuerte para cerrar el debate.

Regina Blandón se pronunció en favor del aborto

En el 2020 la actriz Regina Blandón se pronunció en favor de la despenalización del aborto en México argumentando que la “maternidad debe ser una decisión, no una obligación”; sin embargo, en su cuenta de Instagram, personas que están en contra de ello la comenzaron a dejar de seguir.

“El debate no es: aborto o no aborto. Es: aborto legal o aborto clandestino. Es una cuestión de salud pública, no de convicciones personales. La maternidad debe ser una decisión, no una obligación", dijo.