Regina Blandón se pronuncia a favor del lenguaje inclusivo: "una revolución"

No cabe duda de que Regina Blandón es una de las famosas mexicanas que más dan su opinión y apoyan diversas causas, como el movimiento “body positive”, la despenalización del aborto y a la comunidad LGBT+; por ello la actriz ahora se pronunció a favor del lenguaje inclusivo.

Regina Blandón fue interceptada por diversos medios de comunicación en una alfombra roja, en la que habló respecto al amor propio, la validez de todos los cuerpos y otros temas.

Cuando le preguntaron por qué usaba la palabra “todes”, Regina Blandón se manifestó a favor del lenguaje inclusivo.

"Estoy de acuerdo (con el lenguaje inclusivo), sobre todo tengo la fortuna de llegar a más gente y que mi plataforma es grande; entonces, si le estoy hablando a todes es para que todo mundo se sienta incluido. Si usted no quiere usar el lenguaje incluyente en su vida, está bien, pero tampoco enojarnos por alguien que sí quiera", dijo la también conocida como Bibi P. Luche.

"Estamos en una época en la que nos tenemos que ir a una revolución en todo: en la tolerancia para la comunidad, en el feminismo para ir en contra de la violencia de género. Estamos para encontrar un balance, estamos todos tratando de aprender", remarcó Regina Blandón.

Finalmente, la famosa aseguró que le “molesta bastantito” la intolerancia que existe en redes sociales y aseguró que en éstas “no tenemos tiempo de reflexión y ya estamos opinando".

"Yo no estoy en contra del debate, al revés: creo que debe de existir, pero con información detrás; yo no tengo la verdad absoluta pero intento informarme y ponerme en los zapatos de los demás aunque no sea una opinión con la que yo esté de acuerdo”, concluyó Regina Blandón.

