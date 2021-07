Diputada ataca de nuevo a Regina Blandón con VIDEO: "promueve la corrupción de menores"

Luego de que la diputada Elsa Méndez fue severamente criticada por compartir un tuit falso de Regina Blandón, la funcionaria vuelve a estar en el ojo del huracán: subió un video en el que califica a la actriz como una persona que “no respeta la vida” y que promueve el abuso y la corrupción de menores.

“Regina, yo no tengo por qué disculparme, no soy verificadora; estos entredichos tuyos, o no, llevan días en redes. Que tú hayas hecho una aclaración después de que una servidora pública los compartió es muy distinto”, dijo la diputada.

No eres verificadora, pero es deber de todos revisar si algo es cierto antes de compartirlo. En fin quedaste como pic.twitter.com/QrANECoWLg — Santiago Abascal 🐊 (@AbascalSantiago) July 3, 2021

Elsa Méndez le sugirió a Regina que, en vez de pelearse con ella, Regina debería buscar a quien subió el tuit falso.

Asimismo, le pidió a la actriz no abusar “de las influencias que tienes en redes sociales, o en toda esta red de jóvenes que, sin criterio” que dijo “se ha dedicado a estar humillando y acosando”.

Estos entredichos tuyos ó no, llevan días en redes sociales 🤭 pic.twitter.com/h5iFEqyNG2 — SAVAGE (@Isaac_Vazquez13) July 3, 2021

“Esta es la manera en que ustedes tratan de defenderse: a través de insultos y humillaciones y uno ya está preparado”, agregó.

Por si fuera poco, la funcionaria pública dijo que Regina Blandón jamás podría ser una persona de respeto, pues “no respetas la vida”.

“Yo no soy verificadora”… BRUTA, eso es lo que eres. NO PUEDES COMPARTIR FAKE NEWS, PUNTO. Dedícate a chambear en vez de compartir info falsa. Y no eres ninguna víctima, la cagaste, discúlpate y arregla tu cagada. Es irreal que seas servidora pública, si no verificas nada. pic.twitter.com/u5TWB0oZX2 — G Arnauda (@GArnauda) July 3, 2021

“Promueves y llevas más de tres días festejando el asesinato libre e impune de seres inocentes en su etapa más vulnerable”, apuntó.

Aseguró, en referencia al tuit falso, que “cómo sería posible creer en una persona que le importa la vida, cuando promueve las infancias trans, que es abuso y corrupción de menores en nuestro país, un delito”.

Señora es cierto que aún no se titula? ¿Cómo le hizo? Pase el típ, yo quiero llegar a ser como usted. pic.twitter.com/fMZRDzzvk4 — 🐨 (@koalaboy2213) July 3, 2021

Internautas destrozan de nuevo a la diputada

Las respuestas de los internautas no se hicieron esperar y le reiteraron que el tuit al cual se refiere es falso y le pidieron que, si tiene “poquita inteligencia y dignidad”, le pida una disculpa a Regina Blandón.

Señora loca JAJAJA “yo no soy verificadora”, si usted no está segura de la información que está por compartir no la comparta, se supone que usted estudio para llegar al puesto publico en el que está.

Si tiene que verificar su información. — pingüino (@humberto_gasp) July 3, 2021

“Esta vieja es diputada?? Qué horror! Con razón México no avanza!”, “si usted no está segura de la información que está por compartir no la comparta, se supone que usted estudio”, “Ella nunca se peló contigo” y “Quedaste como estúpida! Sí es contigo el problema desde el momento en que lo publicas es tu responsabilidad”, fueron algunos de los comentarios.