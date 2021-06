Fer de Acapulco Shore revela que recibió 10 mil pesos por promocionar al PVEM (VIDEO)

Luego de que se hiciera viral que diversos influencers y personajes de la farándula promocionaron al Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en plena veda electoral, una exintegrante de Acapulco Shore reveló que le pagaron 10 mil pesos por la promoción en redes sociales.

De acuerdo con Fer Moreno, ella desconocía que en la veda electoral esta prohibido hacer promoción a partidos políticos, por lo cual incurrió en esta práctica.

“Yo no sabía qué era una veda electoral, no tenía idea de qué era (...) A mí me pasaron, al igual que en muchas otras campañas, simplemente instrucciones de subir tal cosa y ya”.