Regina Blandón humilla a "hater" que le dijo "progre": "para llamar la atención"

Regina Blandón es una de las famosas mexicanas que nunca dudan en dar su opinión liberal acerca de temas que para mucha gente resultan incómodos, como el aborto o el lenguaje inclusivo; es por ello que algunas personas que no piensan como ella, en vez de ignorarla seguir con su vida, la atacan e intentan molestarla.

No obstante, al último hater de Regina Blandón le salió el tiro por la culata, pues intentó molestar a la actriz, pero terminó siendo humillado por ella.

Y es que el internauta @Alejandro19Ca citó un tuit de la cuenta llamada “Extrema derecha” en donde se habló de dejar de seguir a los famosos liberales y “progre”:

“¿Qué hacen cuando les gusta un actor, actriz, cantante o similar, pero es súper progre? Yo lo dejo de seguir de escuchar y en la medida de lo posible no veo sus películas”, decía el tuit. El mensaje fue citado por @Alejandro19Ca, quien escribió: “Yo también, ejemplo @reginaBlandon”, etiquetando a la famosa.

Ante ello, Regina Blandón no se tocó el corazón y de inmediato humilló a su detractor, señalándole que dejara de llamar la atención arrobándola.

“Sin embargo here we have you arrobándome para llamar la atención. Feliz Navidad, amiguito. Te deseo cosas bonitas y apertura de mente”, le escribió Regina Blandón a @Alejandro19Ca, quien ya no se manifestó.

Sin embargo here we have you arrobándome para llamar la atención (igual que el del tuit original). Feliz navidad, amiguito. Te deseo cosas bonitas y apertura de mente. https://t.co/jjpzxhYgHq — Regina Blandón (@ReginaBlandon) December 25, 2021

