"La Chupitos" afirma que quiere irse a vivir a a Estados Unidos por la inseguridad

Tal parece ser que Nodal no será el único famoso mexicano en irse a vivir a EU, pues Liliana Arriaga “La Chupitos” dio a conocer que tiene considerado irse del país por la inseguridad.

Así lo afirmó “La Chupitos” a los medios al ser cuestionada respecto a los feminicidios y violencia en México.

“Está muy triste el mundo. Tengo miedo y mucha tristeza, porque pasan y pasan las cosas y nadie hace nada. Si no es por nosotras las mujeres que estamos levantado la voz nadie nos escucharía, amo mi país, pero sí está muy triste lo que está pasando”, dijo Liliana Arriaga.

“Los educo (a sus hijos) que tengan cuidado, que no importa como estén a donde estén, que mejor nos hablen por teléfono. Más vale un buen regaño de tus papás pero que nosotros vayamos por ellos”, agregó “La Chupitos”.

Asimismo, "La Chupitos" dijo que, pese a que tiene proyectos en México, viaja seguido a Estados Unidos por trabajo, por ello, vivió allá un tiempo hasta que decidió volver con su familia, cosa de la que se arrepiente.

“Amaneces con miedo, agradeciéndole a Dios, pero con miedo porque podemos salir pero no sabemos si vamos a regresar. A lo mejor me voy a escuchar mal o malinchistas pero, neta, sí me gustaría regresarme a Estados Unidos; sino yo… mis hijos”, sentenció la famosa.

“Ya no sabes a quién tenerles confianza, pero aún así hay que estar al pendiente, nada es seguro”, agregó “La Chupitos”.

