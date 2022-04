Christian Nodal ataca a quienes lo critican por querer por mudarse a EU: "Salen con sus mama***"

Christian Nodal causó indignación entre sus fans pues atacó con una dura respuesta a todos aquellos que lo criticaron por revelar que posiblemente se mude a Estados Unidos.

Y es que hace unos días Nodal afirmó que es muy complicado vivir en México pues no puede disfrutar de autos carísimos y demás lujos por la inseguridad, además de que sus fans acosadores siempre descubren dónde vive.

"No puedes tener nada a gusto, ¿sabes? No puedes tener tu carro bonito, tu casa bonita, porque todo mundo va a saber dónde vives, todo mundo va a saber en qué carro andas", lamentó.

Lejos de recibir apoyo por parte de sus fans, la gente lo criticó por “malinchista” y hasta por traicionar a sus fans, pues su género es el del regional mexicano.

Pero si, que Nodal diga que se muda a EU para seguir presumiendo que es pudiente y nadie lo vea feo y por ende que no se cuestione como es que puede despilfarrar dinero y así. — FoolStar Inc. (@emiry_junkiie) April 21, 2022

"Lo que presumes se lo tienes que agradecer a tu público que compra los billetes para tus conciertos y consume tu música" y “que Nodal diga que se muda a EU para seguir presumiendo que es pudiente y nadie lo vea feo y por ende que no se cuestione como es que puede despilfarrar dinero y así”, fueron algunos de los comentarios.

Y al parecer a Nodal no le pareció nada lo que opinó la gente, pues no se tardó en salir a atacar y decirles que “salen con sus mama**”.

El tuit de Nodal Especial

“Dure un ratote contándoles porque me gusta Estados Unidos y que probablemente me quede aquí y salen con sus mama*** de que me quedo por presumir lujos. ¡Claro! Quiero disfrutar lo que me gano, pero omitieron la parte donde no tengo privacidad y la seguridad es fea”, tuiteó.

Las reacciones no se hicieron esperar y hubo gente que lo apoyo, pero muchos más lo siguieron criticando.

No te gusta México para vivir.

Pero si para recibir su dinero ... que cómodos somos... cuando haga conciertos no le compren boletos ... no le gusta México 🤷🏻‍♀️🤷🏻‍♀️ — Sabell Vazquez (@sabell_alcala) April 21, 2022

“Lo que te ganas se lo debes a tu público, que son los que pagan las entradas para verte, y la presunción es algo que a la mayoría de los artistas se les da”, “Disfruta del privilegio que tienes gracias a tus seguidores” y “Y si la seguridad es fea, no tienes privacidad pero México es el país que más compra tus discos y escucha tu música ‘regional’”, fueron algunos de los mensajes que le dejaron.

Y si la seguridad es fea, no tienes privacidad pero México es el país que más compra tus discos y escucha tu música “regional”.

No está mal tu idea pero exprésate mejor del país que te da de tragar a ti y tu familia 💚 saludos nodal y éxito. — Raven ❤️‍🔥 (@raven_cas) April 21, 2022

rc