Carmen Campuzano explota contra reportero que le preguntó sobre Debanhi Escobar: "¿tienes madre?"

Carmen Campuzano explotó en contra de un reportero que le preguntó su opinión respecto al trágico caso de Debanhi Escobar.

Los hechos ocurrieron durante un encuentro con los medios, en el que le reportero le preguntó a Carmen Campuzano sobre el caso de Debanhi y mencionó además a sus hijas.

“Oye Carmen, ¿ves lo de Debanhi en Monterrey?, pero tienes un par de hijas también, hay que cuidarlas”, le dijo el periodista.

Eso desató la furia de la Campuzano, quien le exigió que no mencionara a sus hijas, pues ellas no son figuras públicas, o de lo contrario ella le iba a faltar al respeto.

“Mira, no te pases con la pregunta, no, no, ya olvídate y ni las saques, no me hagas ofenderte ni faltarte al respeto. ¿Tú tienes madre, hermanas e hijas?”, le dijo fúrica Carmen Campuzano.

“No, no, es que te pasas de listo, mis hijas en primera no son públicas, no las menciones, bueno, no mames, así literal”, añadió enojada Carmen Campuzano.

Y es que momentos antes de despotricar en contra de aquel reportero, Carmen Campuzano recordó la vez en la que un paramédico abusó sexualmente de ella.

“A los dos nos toqueteó, claro, lo destituyeron. Las mujeres estamos expuesta y vulnerables en cualquier situación. Es muy doloroso, ¡ya basta”, dijo.

rc