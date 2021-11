Carmen Campuzano destruye a Yuri por sus comentarios homofóbicos

No cabe duda de que Carmen Campusano es una gran aliada de la comunidad LGBT+, motivo por el cual no se quedó callada cuando Yuri hizo una serie de desafortunados comentarios homofóbicos.

Y es que Yuri afirmó que se hizo un examen para ver si no tenía una enfermedad de transmisión sexual, luego de que uno de sus novios reveló que era homosexual, haciendo énfasis en que la preferencia de dicha persona era motivo para que tuviera un mal de este tipo.

Fue al programa “De Primera Mano” el espacio en el Carmen Campuzano criticó a Yuri por las declaraciones por las que se ha convertido en una persona no grata entre la comunidad LGBT+.

“Creo que ella (Yuri) y esas personas (homofóbicas) tienen que reflexionar, es lo único que puedo decir y respetemos los designios de Dios porque si así nacemos y contra eso el humano no tiene que decir, sólo Dios da la última palabra y muy bendecidos todos”, externó Carmen Campuzano.

Tras sus palabras, Carmen Campuzano remarcó que le tiene un gran cariño a la comunidad LGBT+, misma a la que respeta y aprecia con todo su corazón.

“Soy muy bendecida con mi adorada comunidad gay, los amo y lo demás no me importa. Qué bueno que ni me entero porque cada quien tiene su forma de pensar y yo soy muy bendecida al ser tan querida por mi amada comunidad y, además, soy más afortunada de convivir en mis sets de DJ, en mis presentaciones cantando y modelando”, expresó.

“A mi comunidad les digo que los amo, los bendigo y les comparto un montón de locura; ¡Arriba mi joteria divina, que la amo tanto! son mi familia así que los amo, los abrazo con cariño”, finalizó Carmen Campuzano.

rc