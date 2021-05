Carmen Campuzano estrena nariz y la presume con orgullo ¿Se le nota? (VIDEO)

La polémica Carmen Campuzano sorprendió a su público al presumir los resultados de su reconstrucción de nariz en la televisión en vivo.

Campuzano acudió al programa “Mimí Contigo” para hablar respecto a su cirugía de nariz; reveló que por fin obtuvo el resultado que tanto quería con un mexicano.

“En EU no se la quisieron rifar, era algo muy complejo... en mucho tiempo recibí ese tipo de respuestas, las primeras veces yo salía llorando de los consultorios, yo iba en estado de alerta, porque es una esperanza”, relató.

Asimismo, dijo que todo cambió cuando conoció al cirujano mexicano José Achar Zavala:

“Entonces conozco a mis manos mágicas, José Achar Zavalza, mexicano divino, por circunstancias un amigo me llevó con él, me lo presentó, vio mi caso, y me dijo: yo puedo", abundó.

Campuzano afirmó que quedó encantada con los resultados y que su nueva nariz le ha devuelto su autoestima. Y agregó que en un mes se someterá a su última cirugía.