Yuri revela que le pegaron una enfermedad de transmisión sexual "por andar de babosa"

Yuri impactó a sus seguidores, pues reveló que en su juventud le pegaron una enfermedad de transmisión sexual, pues en esos tiempos tenía una vida loca, pero ahora está “reformada” pues se volvió cristiana.

Fue entrevista con el Escorpión Dorado el espacio en el que Yuri habló acerca de sus años repletos de pecado, en los que las relaciones sexuales sin protección eran una constante.

“Yo tenía un amor en cada puerto, no hay jabón que no se gaste. No entienden que se me iba a caer… no me imiten”, dijo Yuri.

La famosa aseguró que por andar “en la fiesta” salió “contaminada”, lo cual le valió tener una enfermedad de transmisión sexual de proporciones gigantescas.

“Se te gasta y se te pegan cochinadas. Aparte que se irrita, uno está aquí en la fiesta y zas, sales contaminada. Yo me contaminé por andar de babosa”, dijo Yuri.

Y es que la enfermedad que le pegaron a Yuri casi tiene consecuencias mortales: “Se me vino casi cáncer cervicouterino”, apuntó.

